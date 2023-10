Cât a plătit Mihai Bobonete în restaurantul lui Dani Oțil. Experiența nu a fost una plăcută: „I-am zis că nu mai vin”

Mihai Bobonete este cunoscut de o lume întreagă, mai ales din serialul „Las Fierbinți”, dar și din spectacolele de stand-up comedy pe care le susține.

Acesta și-a obișnuit deja publicul cu modul său amuzant de abordare a situațiilor, așa cum a făcut și când și-a expus părerea despre prețurile care se găsesc la restaurantul lui Dani Oțil.

Mihai Bobonete, după ce a mâncat la restaurantul lui Dani Oțil

Mihai Bobonete a intrat în restaurantul deținut de Dani Oțil și s-a bucurat din plin de mâncare. Cu toate acestea, actorul a avut parte de o mare surpriză atunci când a văzut nota de plată.

În cadrul unui podcast, în care îl avea alături pe Răzvan Simion, prietenul lui Dani Oțil, Mihai Bobonete a ținut să-și spună opinia în urma experienței pe care a trăit-o.

Astfel că, în stilul caracteristic, actorul nu s-a putut abține și a făcut haz de necazul pe care l-a simțit în momentul în care a văzut nota de plată, nici mai mult, nici mai puțin de 1.500 de lei.

„M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (adică 1.500 de lei noi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota.

Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin . Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete, notează .