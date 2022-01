Cât câștigă Oana Roman pentru o singură postare pe rețelele sociale. Vedeta nu duce deloc lipsă de contracte (GALERIE FOTO)

Oana Roman câștigă o grămadă de bani din publicitate. Vedeta are mulți fani pe rețelele sociale și asta o ajută să-și sporească veniturile. Astfel, ea face reclamă la mai multe produse, inclusiv la un sortiment de pâine sau la o firmă de materiale de construcții. Pentru o singură postare, Oana Roman primește chiar și 300 de euro, notează voceabanilor.ro.

Oana Roman, fericită și în dragoste

Oana Roman și Marius Elisei au anunțat la începutul anului trecut că se despart, dar de atunci s-au împăcat și par mai fericiți ca niciodată.

„Am început greu, pentru că eram în perioada aia în care am fost singură, în care am divorțat, în care au fost probleme. Apoi, din martie, aprilie, lucrurile au început să se așeze foarte bine și a intervenit împăcarea, la care nici eu nu mă așteptam”, a spus vedeta.

Oana Roman a vorbit și despre sursa problemelor în relație: „De multe ori am căzut în capcana Răului amândoi. Dar am reușit mereu sa ne întoarcem spre lumină și sa prețuim iubirea. Sper ca drumul asta sa fie mai lin și mai frumos pentru ca avem încă multe de trăit împreună. Cu încredere și recunoștință, cu iubire și înțelegere, cu puterea de a cere iertare când greșim!”.

Mesajul Oanei Roman pentru răutăcioși

Dar, cum nu totul e roz în viață, Oana Roman se lasă uneori copleșită de mesajele răutăcioase de pe rețele sociale.

„Mi-a trimis cineva niște postări de pe un grup făcut de niște persoane care, după părerea mea, au serioase probleme mintale și psihice, care se legau de faptul că eu nu mai am păr în cap. Da, am această problemă, dar cred că este o problemă medicală deja și nu cred că este ok să ne batem joc de oamenii care au probleme”, a spus vedeta la un moment dat.