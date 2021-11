Oana Roman trece prin clipe teribile: „Este o problemă medicală deja”

Oana Roman este obișnuită să primească replici dure. Vedeta se confruntă cu mai multe critici din partea internauților. Urmăritorii de pe rețelele de socializare tot timpul au ceva de reproșat.

Oana Roman vrea să fie lăsată în pace

Oana Roman nu mai poate să facă fața emoțiilor. Femeia e obosită și iritată de reacțiile publicului la pozele postate. Acum vedeta a devenit ținta hate-ului. Urmăritorii îi reproșează faptul că poartă peruci. Internauții cred că vedeta are probleme cu podoaba capilară.

„Sunt în vacanță și nu vreau să mă enervez și să mă agit. Mai mult m-am amuzat foarte tare. Mi-a trimis cineva niște postări de pe un grup făcut de niște persoane care, după părerea mea, au serioase probleme mintale și psihice, care se legau de faptul că eu nu mai am păr în cap. Da, am această problemă, dar cred că este o problemă medicală deja și nu cred că este ok să ne batem joc de oamenii care au probleme”, a explicat Oana Roman.

Vedeta se confruntă cu probleme de sănătate și nu dorește să le comenteze. Aceasta speră că urmăritorii o s-o înțeleagă și o să încetează să-i adreseze întrebări prea personale.

Unde s-a refugiat

Atunci când nu postează pe Instagram, Oana Roman se bucură de o vacanță luxoasă. Familia vedetei se relaxează pe plajele insulei și se bucură de timpul petrecut împreună.

„Suntem în Cipru cu mai mulți prieteni. Suntem o gașcă. Vremea este chiar foarte frumoasă. Deși se anunța ploaie, din fericire nu plouă. Sunt undeva la 25-26 de grade. Prețurile nu sunt foarte mici în perioada asta. Apa este caldă, numai bună de baie. Ne-am bălăcit și astăzi, deși sunt valuri”, a scris Oana Roman pe Instagram.