Oana Roman vorbește deschis despre problemele din căsnicie: „De multe ori am căzut în capcana răului amândoi”

Oana Roman trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marius Elisei. Cei doi se bucură de fiecare clipă petrecută împreună. Se pare că diva Instragramului și-a găsit liniștea în brațele partenerului. Aceasta a vorbit, pentru prima dată, despre problemele din căsnicie.

Oana Roman, în lacrimi pe Instagram

Oana Roman și Marius Elisei sunt împreună din anul 2013. Îndrăgostiții s-au cunoscut întâmplător. Vedeta a fost plecată în vacanță atunci când a primit primul mesaj de la viitorul său soț. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Pe 3 ianuarie 2013 eram la munte cu prietena mea de suflet…ieșisem seara la un club și întâmplător am găsit pe Facebook un mesaj de la Marius. Primul mesaj de la el. Nu știam ca răspunzând la acel mesaj viata mea se va schimba radical și în scurt timp vom începe împreună o călătorie a vieții. După 9 ani, am adunat împreună o viata de amintiri și avem un copil minunat. Nu a fost ușor, nici lin. Ne am greșit reciproc de multe ori , mai avem încă multe de învățat și de făcut împreună dar am trăit multă fericire , multe împliniri și multe realizări”, a remarcat Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei, la un pas de despărțire

Partenerii au trecut și prin momente complicate. Drumul lor a fost unul complicat. Cei doi trebuia să se confrunte cu diferite obstacole și încercări, dar se pare că au reușit să le depășească și să-și construiască o familie perfectă.

„De multe ori am căzut în capcana Răului amândoi. Dar am reușit mereu sa ne întoarcem spre lumină și sa prețuim iubirea. Sper ca drumul asta sa fie mai lin și mai frumos pentru ca avem încă multe de trăit împreună. Cu încredere și recunoștință, cu iubire și înțelegere, cu puterea de a cere iertare când greșim!”, a mărturisit Oana Roman pe rețelele de socializare.