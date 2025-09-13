B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cât plătesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva la școala privată a copilului. Suma e enormă

Cât plătesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva la școala privată a copilului. Suma e enormă

Traian Avarvarei
13 sept. 2025, 23:11
Cât plătesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva la școala privată a copilului. Suma e enormă
Sursa foto: Lavinia Official / Facebook
Cuprins
  1. Ce costuri sunt la școala unde învață Alexandru Bănică
  2. Cum se laudă Alexandru cu tatăl său, Ștefan Bănică Jr.

Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva au ales să-și ducă fiul la o școală privată din București. Alexandru are 6 ani și merge la aceeași unitate de învățământ unde e și Sara, fetița Alessandrei Stoicescu.

Ce costuri sunt la școala unde învață Alexandru Bănică

Alexandru Bănică a început ciclul primar la Liceul Teoretic „Școala Mea”.

Taxa anuală de școlarizare aici ajunge la 9.000 de euro, la care se adaugă 400 de euro pentru evaluare și înscriere, 800 de euro pe an pentru materiale și programe educaționale și 1.000 de euro pe an pentru renovările periodice și serviciile de curățenie.

La această unitate de învățământ, cei care aleg și serviciul de alimentație plătesc în plus 2.000 de euro pe an, plus TVA.

Prin urmare, pentru cei care aleg toate serviciile, educația anuală la această școală costă circa 12.800 de euro, plus TVA, scrie Libertatea.

Cum se laudă Alexandru cu tatăl său, Ștefan Bănică Jr.

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Lavinia Pîrva a povestit că Alexandru se laudă peste tot că e fiul lui Ștefan Bănică Jr..

„Am fost la înot de curând și era o doamnă cu un copil mic, nu o cunoștea pe doamna respectivă și Alexandru s-a oprit și pur și simplu: «Ați cumpărat bilete la tatăl meu? L-ați văzut pe afiș?». Eu eram: «Alexandru, haide…» Și el: «Mama, stai puțin! Este concertul, trebuie să vă cumpărați bilete, că nu vor mai fi». Zic: «Aoleu».

Apoi mergem la magazin și doamna de la magazin: «Vai, bună ziua!». Și el întreabă: «Dumneavoastră știți cum mă numesc eu?». La care doamna zice: «Nu!». Și el: «Eu sunt Alexandru Bănică. Dar pe tata îl cunoașteți?»”, a susținut Lavinia Pîrva.

Ea a precizat apoi că i-a explicat copilului că e bine să fie mândru de tatăl său, dar trebuie să fie și discret.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Reacția Cristinei Cioran după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat: „Da, am văzut și eu știrile”
Monden
Reacția Cristinei Cioran după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat: „Da, am văzut și eu știrile”
Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
Monden
Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Monden
Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Monden
Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Monden
Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
Isabelle Adjani, judecată pentru evaziune. Procesul a ajuns la faza de apel
Monden
Isabelle Adjani, judecată pentru evaziune. Procesul a ajuns la faza de apel
Tily Niculae, mesaj emoționant după divorț: „Unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”. Ce a mai spus actrița
Monden
Tily Niculae, mesaj emoționant după divorț: „Unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”. Ce a mai spus actrița
Betty Salam nu se mai ascunde! Ce declarație siropoasă i-a făcut lui Roberto
Monden
Betty Salam nu se mai ascunde! Ce declarație siropoasă i-a făcut lui Roberto
Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
Monden
Denisa Tănase, gata să devină mamă: „Aș găsi timp categoric, că nu mi s-au schimbat valorile. Valorile sunt aceleași”. Ce a declarat despre acest subiect
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară
Monden
Fiica lui Cristian Boureanu și-a luat serviciu. Ioana a ales independența financiară
Ultima oră
23:52 - Reacția Cristinei Cioran după ce tatăl copiilor ei a fost condamnat: „Da, am văzut și eu știrile”
22:34 - Dezamăgirile unei românce la revenirea din SUA: „O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
21:49 - Ce s-a întâmplat cu drona rusească intrată în România. Moșteanu: „Duminică va fi un survol în zonă” (VIDEO)
21:20 - Raluca Preda de la „Mireasa”, despre divorț: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”
20:45 - Explozie la o cafenea din Madrid. Peste 25 de răniți (VIDEO, FOTO)
20:13 - O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României / Mesaj Ro-Alert în Tulcea / UPDATE: Ministrul Ionuț Moșteanu: „Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol” / Mesajul lui Zelenski (FOTO)
19:52 - Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj (FOTO)
19:07 - Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Pompierilor: „Vă mulțumim pentru dăruirea cu care vă faceți datoria faţă de ţară şi faţă de români”
18:58 - Ce studii are chef Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul
18:27 - Șerban Pavlu, dezvăluiri din adolescență: „Am suferit mult din dragoste, dar nu mi-a adus noroc la bani”