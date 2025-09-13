Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva au ales să-și ducă fiul la o școală privată din București. Alexandru are 6 ani și merge la aceeași unitate de învățământ unde e și Sara, fetița Alessandrei Stoicescu.

Ce costuri sunt la școala unde învață Alexandru Bănică

Alexandru Bănică a început ciclul primar la Liceul Teoretic „Școala Mea”.

Taxa anuală de școlarizare aici ajunge la 9.000 de euro, la care se adaugă 400 de euro pentru evaluare și înscriere, 800 de euro pe an pentru materiale și programe educaționale și 1.000 de euro pe an pentru renovările periodice și serviciile de curățenie.

La această unitate de învățământ, cei care aleg și serviciul de alimentație plătesc în plus 2.000 de euro pe an, plus TVA.

Prin urmare, pentru cei care aleg toate serviciile, educația anuală la această școală costă circa 12.800 de euro, plus TVA, scrie

Cum se laudă Alexandru cu tatăl său, Ștefan Bănică Jr.

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Lavinia Pîrva a povestit că Alexandru se laudă peste tot că e fiul lui Ștefan Bănică Jr..

„Am fost la înot de curând și era o doamnă cu un copil mic, nu o cunoștea pe doamna respectivă și Alexandru s-a oprit și pur și simplu: «Ați cumpărat bilete la tatăl meu? L-ați văzut pe afiș?». Eu eram: «Alexandru, haide…» Și el: «Mama, stai puțin! Este concertul, trebuie să vă cumpărați bilete, că nu vor mai fi». Zic: «Aoleu».

Apoi mergem la magazin și doamna de la magazin: «Vai, bună ziua!». Și el întreabă: «Dumneavoastră știți cum mă numesc eu?». La care doamna zice: «Nu!». Și el: «Eu sunt Alexandru Bănică. Dar pe tata îl cunoașteți?»”, a susținut Lavinia Pîrva.

Ea a precizat apoi că i-a explicat copilului că e bine să fie mândru de tatăl său, dar trebuie să fie și discret.