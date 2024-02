Cât costă ultimele cizme cumpărate de Delia. Internauții au rămas cu gura căscată

cele mai îndrăgite artiste din România, iar stilul ei vestimentar este deosebit. Ea nu se teme să adopte un stil vestimentar nonconformist.

Cât costă ultimele cizme cumpărate de Delia

cu hainele sau încălțările pe care le cumpără, iar ultimele cizme pe care le-a cumpărat a uimit internauții, conform

Cizmele gri cumpărate sunt de la brandul MSCHF și este un articol vestimentar foarte popular printre vedetele de la Hollywood, fiind prezentate chiar la Săptămâna Modei de la New York din 2023.

Stilul acestor cizme nu este pe placul tuturor, dar Delia a reușit să le integreze în garderoba ei. Dar, aceste încălțări nu sunt deloc accesibile și costă în jur de 350 de euro. Ele sunt predominant realizate din cauciuc.

Cizmele au stârnit controverse

Delia a postat un videoclip în care purta aceste cizme gri de cauciuc, cu pantaloni scurți și hanorac, dar aceste încălțări au stârnit diverse reacții în rândul internauților.

„Doamne ferește, Delia, ce porcărie de piesă, și ce vestimentație urâtă ai!”/ „Ghetele fac tot”/ „Avem și noi clovnul nostru”/ „Vreau si cizmele alea imprumut cand ma duc la peste! se poate? mulțumesc”/ „Criza vârstei mijlocii!”/ „Îmi poartă clio-ul in picioare”/ „Cât costă labele alea de pisică, pt cosplay?”/ No , atâta le-o fost la ghetele alea !”/ „Acele cizme sunt înlocuitor la pompa de desfundat chiuveta ??”/ „Ce papuci are bursuc”, sunt unele dintre comentarii.