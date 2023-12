Cât de posibil e să-l revedem pe Dan Negru prezentând din nou de Revelion

În mod total diferit față de alte vedete și oameni de televiziune, poate fi urmărit doar în emisiunile pe care el le moderează la Kanal D și pe conturile sale de pe rețelele de socializare, refuzând să apară la alte televiziuni sau în podcasturi.

La Kanal D, Dan Negru prezintă două emisiuni – „Jocul cuvintelor” și „Tu urmezi”, în afară acestora prezentatorul nu apare în alte emisiuni, nici măcar ca invitat la postul tv la care activează și a refuzat și toate invitațiile primite la podcasturi,

Într-un interviu pe care l-a oferit Ciao, Dan Negru l-a invocat pe Florin Piersic, de care îl leagă o puternică relație de prietenie, în motivarea acestui comportament, actorul fiind cel care l-a sfătuit să nu apară mereu la TV, la toate interviurile și evenimentele.

”Când mi-e dor de Florin, îl sun. Vorbim la telefon. Mă bucur că a rezistat tentației de a nu se duce la sutele de emisiuni, interviuri, talk show-uri, podcasturi, că nu e un “atârnător” de microfoane. Așa sunt numiți cei ușor accesibili.

Îl copiez și eu în atitudinea asta, refuz să apar oriunde, cu orice preț. M-a sfătuit așa de multe ori și i-am ascultat sfatul. Ba chiar, atunci când refuz emisiuni sau interviuri, dau vina pe el”, a spusDan Negru.

Revine Dan Negru la TV de Revelion?

După ce a părăsit Antena 1, unde a lucrat mai bine de 20 de ani, Dan Negru nu a prezentat, încă, niciun program special de Revelion la Kanal D, așa cum își obișnuise fanii, care-i cer să revină pe ecranele lor la noaptea dintre ani.

Prezentatorul tv spune că ia în calcul să facă asta la un moment dat, cumva îndemnat și de insistența fanilor săi.

„Și inbox-ul meu de mesaje e ticsit cu întrebări despre Revelion, primesc vreo 40-50 de mesaje pe zi despre Revelion. Uite, îți garantez că într-un an, cândva, când nostalgia va fi puternică, o să revin. România are cu totul 100 de ani și din secolul ăsta pe care îl are România, eu un sfert am făcut Revelioane”, a declarat Dan Negru, conform .

Un regizor i-a propus să facă un film despre el

În același interviu, Dan Negru afirmă că un regizor i-a propus să facă un film despre el în care el și apropiații sau colaboratorii săi să joace propriile roluri.

”Ne lipsește multora smerenia și cumsecădenia. Acu’ vreo doi ani, un regizor din Cluj mi-a propus să facem un film în care să-și joace propriul rol toți cei care au trecut prin viața mea, de la Piersic la Dorian și eu să fiu personajul principal, jucându-mi propriul rol. I-am mulțumit omului, încă am scenariul lui pe mail, dar atunci m-am convins că̆ n-avem limite. Nu s-a făcut niciun film despre Henri Coandă dar vrem să facem unul despre Dan Negru, suntem duși cu pluta…”, a povestit Dan Negru