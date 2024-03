Cătălin Bordea are o pasiune comună cu Olga Barcari, presupusa lui iubită. Ce îi leagă pe cei doi

Au existat zvonuri cum că Olga Barcari și formează un cuplu după ce au fost surprinși împreună de revelion. Ea spune despre Bărdea că îi este un foarte bun prieten și în afara grupului comun de amici. În plus, cei doi mai au o pasiune care îi leagă.

Ce pasiune au cei doi

Olga Barcari spune că nu s-a pus niciodată problema ca ea și Cătălin Bordea să fie un cuplu, deși îi adresează doar cuvinte de laudă. Ei au au pasiune care presupune sume foarte mari de bani, ceea ce i-a adus mai aproape unul de celălalt, scrie

Olga Barcari a participat la provocarea „Vedete la volan” și a vorbit despre viața ei personală, despre cum a ajuns în România în urmă cu 17 ani, dar și despre prietenia pe care o

El are o pasiune pentru mașini puternice și asta se și vede pentru că are un Ford Mustang Shelby. Dar, și Olga este pasionată despre acest subiect. Ea spune că și ei îi plac mașinile puternice și acesta este pasiunea pe care cei doi o au în comun.

Olga Barcari, în mijlocul unui zvon

Hairstylist-ul vedetelor spune că ea și comendiantul nu au format niciodată un cuplu și că au fost doar zvonuri pentru că au fost văzuți împreună la Revelion. Ea spune că a fost un șoc pentru ea să afle că se află în mijlocul unui zvon.

„Nu știu cine a fost persoana care a dat informația presei. Eu presupuneam că el, el presupunea că eu. Eu am apărut așa, tam-nesam, în gândul meu a fost că probabil oamenii din spate lui au dat, nu el, fiecare are câte un PR. La rândul lui se gândea că poate eu vreau să îmi fac reclamă, nu îmi stă în caracter. Nu mă cunoaște atât de bine și nu știe exact ce mă duce capul să fac. Nu este adevărat. La Revelion am stat acolo cu toată lumea”, a declarat Olga Barcari.