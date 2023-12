Cătălin Bordea lansează un show de stand-up inspirat din experiențele dificile ale ultimei perioade: „Ultimul an m-a pus la grele încercări” / Spectacolul va rula în cinematografe

Cătălin Bordea, unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, își împărtășește povestea într-un nou show de stand-up intitulat „Teoria Conspirației”.

Spectacolul, care va rula în cinematografe începând cu 8 decembrie, aduce în prim-plan evenimentele dificile prin care Bordea a trecut în ultimul an, inclusiv divorțul de și relația acesteia cu Spike.

Comedianul promite un spectacol autentic și amuzant, în care abordează peripețiile vieții personale și interpretează teoria conspirației din perspectiva sa unică, relatează .

Cătălin Bordea, show de stand-up în cinematografe

„Teoria Conspirației” este un spectacol de stand-up în care aduce umor și autoironie în povestea sa personală.

Inspirat din provocările ultimului an, show-ul este o incursiune sinceră și amuzantă în viața și gândurile comediantului. Numele spectacolului sugerează o abordare cu umor a situațiilor tensionate și a teoriilor conspirației care pot apărea în viața fiecăruia.

După divorțul mediatizat și schimbările semnificative în viața sa, a ales să împărtășească aceste experiențe cu publicul său prin intermediul spectacolului.

„Ultimul an m-a pus la grele încercări și atunci când viața îmi dă greu, am tendința să devin paranoic, să devin conspiraționist. În ciuda perioadei nefaste, am rămas încrezător până în ultima clipă în convingerile mele.

Știrile, zvonurile, semnalele de alarmă și tot vuietul ce s-a creat în jurul vieții mele personale păreau doar o teorie a conspirației. Uneori conspiraționiștii ajung să aibă dreptate și teoria lor să se confirme, iar acest show fantastic este o confirmare a faptului că orice e posibil.” a mărturisit Cătălin Bordea.

Vezi această postare pe Instagram

Când și unde va fi lansat spectacolul de stand-up

Spectacolul va fi lansat la Cinema City Cotroceni pe 7 decembrie, iar începând cu ziua următoare, publicul larg va putea să se bucure de acest eveniment în cinematografele din România.

Astfel, Cătălin Bordea oferă fanilor săi posibilitatea de a experimenta atmosfera unui show de stand-up într-un cadru de cinema, aducând o notă inedită în industria divertismentului.

Pregătirile pentru „Teoria Conspirației” au durat aproximativ trei luni, iar peste 25 de persoane au fost implicate în proiect.

Cătălin Bordea a avut un partener de glume, , care l-a susținut atât pe drum, cât și în timpul filmărilor, contribuind la atmosfera relaxată și plină de umor a spectacolului.