Reacția lui Nelu Cortea la zvonurile conform cărora Cătălin Bordea și Livia nu ar mai forma un cuplu: „N-am vorbit de o săptămână cu el”

În ultimele zile, au apărut zvonuri conform cărora Cătălin Bordea s-ar fi despărțit de soția sa, Livia.

Potrivit informațiilor apărute, partenera comediantului ar fi părăsit căminul și nu ar mai forma un cuplu cu Bordea. Prietenul și colegul actorului, Nelu Cortea, a făcut primele declarații despre zvonurile privind despărțirea celor doi.

Reacția lui Nelu Cortea la zvonurile conform cărora Cătălin Bordea și Livia nu ar mai forma un cuplu

Nelu Cortea a făcut primele declarații după ce s-a zvonit că Livia și Cătălin Bordea s-au despărțit. Recent, s-a zvonit că Livia Bordea l-ar fi părăsit pe celebrul comediant și s-ar fi în care locuiau împreună. Nelu Cortea, prietenul lui Cătălin Bordea a declarat că nu știe despre nicio despărțire și că îl va suna pe actor pentru a vorbi despre acest lucru.

„Nu știu, habar nu am despre ce e vorba. Eu sunt la țară, nu am citit ce s-a spus. Băi, chiar nu știu. N-am vorbit de o săptămână cu el. Chiar! Ia să-l sun și eu. Nu am ce să zic. Ultima oară când am vorbit cu el era ok. E devastat că ce? Nu știu. Chiar nu am am vorbit despre asta cu el. Trebuie să văd și eu despre ce e vorba. Trebuie să vorbesc cu el”, a spus Nelu Cortea, potrivit .

Livia ar fi părăsit locuința în care locuia alături de Cătălin Bordea

Potrivit informațiilor, Cătălin Bordea și Livia Bordea s-ar fi despărțit, iar soția comediantului ar fi plecat din casa în care locuiau împreună. Mai mult, Livia a decis să-și închidă contul de Instagram și și-a modificat numele pe Facebook.

A renunțat la al comediantului. Cătălin Bordea a postat pe Instagram un mesaj surprinzător. „Știi de ce plouă? Solemn și trist, de parcă ceru-ar ști de noi, ceva? Plouă romantic, plouă-aproape ca pe vremuri, când ploaia nu era o vreme rea”.