Cătălin Botezatu a contactat-o pe Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. Ce a transmis creatorul de modă

Elena Boruz
12 aug. 2025, 16:15
Foto: Facebook / Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu i-a scris un mesaj Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela și sportivul au trăit o poveste de dragoste cu totul și cu totul specială, și de aproape 15 ani erau unul la brațul celuilalt.

Clipele prin care trece acum vedeta româncă nu sunt deloc ușoare, iar Cătălin Botezatu a dorit să îi lase un mesaj, odată cu aflarea veștii teribile.

Cuprins:

  • Cătălin Botezatu, despre Mihaela Rădulescu: „Mihaela Rădulescu rămâne poate cel mai important om de televiziune pe care eu l-am cunoscut”
  • Ce sfat are creatorul de modă pentru oamenii care își doresc să ia legătura cu Mihaela Rădulescu

Cătălin Botezatu, despre Mihaela Rădulescu: „Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs

„Bote” a explicat, într-un interviu, cât de importantă este Mihaela Rădulescu pentru el, dar și faptul că i-a lăsat un mesaj româncei. Acesta a mărturisit că femeia de televiziune are o inteligență cu totul și cu totul sclipitoare, iar acest lucru și munca pe care a depus-o de-a lungul timpului, au pus-o pe culmi.

„Pentru mine Mihaela Rădulescu rămâne poate cel mai important om de televiziune pe care eu l-am cunoscut, o femeie extrem de deșteaptă, de inteligentă, de frumoasă, cum e și Teo de altfel. Teo are o inteligență care-ți pune mintea pe bigudiuri. Dar Mihaela este acea apariție de senzație, o femeie ‘accident’, dar în sensul inteligenței, al clasei, al rasei. Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs. A demonstrat mereu că se autoeducă, că poate face față cu brio în orice situație. A ajuns unde a ajuns datorită muncii pe care a depus-o, datorită inteligenței ei sclipitoare. Dar iată că acum se află într-un impas, din păcate. I-am scris după moartea lui Felix, i-am dat un mesaj, dar e atât de delicat să vorbești cu un om în astfel de momente încât nici nu cred că mi-aș găsi cuvintele”, a spus Cătălin Botezatu pentru viva.

Ce sfat are creatorul de modă pentru oamenii care își doresc să ia legătura cu Mihaela Rădulescu

De asemenea, fostul jurat „Bravo, ai stil!” a precizat faptul că cel mai bine Mihaela ar fi lăsată singură, pentru o perioadă. Trece prin momente cumplite, iar un plus de întrebări nu ar face altceva decât să o neliniștească și mai tare.

„Cred că lumea ar trebui s-o lase în pace pentru o perioadă, până își va reveni, și știu că își va reveni cu greu pentru că povestea de iubire pe care au avut-o a fost unică. Unii oameni au blamat-o și pentru asta, dar, uneori, ca persoană publică parcă nu ești lăsat să fii fericit, să-ți trăiești viața. Ești catalogat înainte să te cunoască lumea, de fapt. Poate că asta i s-a întâmplat și ei, dar nu i-a păsat, așa cum sper să nu-i pese nici de acum încolo. Este și va rămâne o femeie specială”, a mai declarat Cătălin Botezatu.

Amintim că Felix Baumgartner s-a stins din viață în data de 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, după un zbor eșuat cu paramotorul. Austriacul se afla în vacanță alături de partenera lui, în Italia, când a avut loc tragedia.

