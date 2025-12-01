Designerul Cătălin Botezatu a susținut că nu i-a trecut niciodată prin cap să plece definitiv din România deoarece e patriot adevărat, în România sunt cele mai frumoase femei și „e o lașitate să pleci dintr-o țară”.

Botezatu: Vreau să rămân să sting lumina

„Nu m-am gândit niciodată să părăsesc România! Sunt un patriot adevărat! Mă ține legat această țară minunată pe care o iubesc, prietenii, oamenii. Da, vreau să rămân să sting lumina!

Asta nu înseamnă că nu pot să plec sau să am proprietăți pe afară. Dar să părăsesc definitiv România?! Nu, de ce?! E țara mea! E o lașitate să pleci dintr-o țară. Și oricum, mai bine ca-n România nu se mănâncă, nu te distrezi, nu sunt femei mai frumoase nicăieri.

Și cei care au plecat, toți se întorc! Te duci să faci bani afară și cam atât”, a spus designerul, pentru .

Cătălin Botezatu, la lansarea unui nou magazin

Botezatu a vorbit astfel sâmbătă seară, deci în preajma , la lansarea unui nou magazin. Designerul a adunat toată floarea show-biz-ului.

De la eveniment nu au lipsit: stilista Adina Buzatu, Denise Rifai, Dana Săvuică, Anamaria Barnoschi, Willmark, Săndel Mihai (fratele Andrei), Lena Enache, Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, Adina Halas sau Simona Pătruleasa.