Cătălin Botezatu, cât pe ce să fie sfâșiat de un rechin: „M-am întors și am văzut coada”

Anul trecut, cazul turistei din Egipt, care a murit după ce a fost mușcată de rechin, făcea înconjurul lumii. Ei bine, printr-o situație similară era să treacă și Cătălin Botezatu. Pentru că ne aflăm în plin sezon estival, designerul și-a amintit de cea mai lungă și una dintre cele mai frumoase vacanțe din viața lui.

El a plecat pentru trei luni în America de Sud

Atunci când a ajuns în Galapagos, Botezatu s-a bucurat de o croazieră pe un yacht de lux. Designerul și-a dorit să facă diving, dar a avut parte de o surpriză.

S-a îndepărtat de grup și nu și-a dat seama că un rechin îi dădea târcoale. Din fericire, l-a observat în ultima secundă și a reușit să se salveze, însă a tras o sperietură pe cinste.

„Cea mai nebună vacanță a fost una de trei luni, când am făcut un periplu prin toată America de Sud (…) am aterizat în Bora Bora o lună și prin zona Galapagos era să mă mănânce puțin un rechin. E o poveste lungă.

Eram pe un yacht, am coborât să mă joc cu focile și am vrut să fac diving, deși cel care era cu noi mi-a spus să nu mă îndepărtez de ambarcațiune. Eu m-am dus în larg și acolo am simțit că ceva mă împunge pe la spate. Inițial am crezut că e o focă.

M-am uitat spre yacht, am văzut că-mi făceau toți semne, le-am făcut și eu semn. La un moment dat, când m-am întors, am văzut coada rechinului și m-am panicat.

Am venit repede către yacht și am scăpat”, a declarat Cătălin Botezatu, la Antena Stars.