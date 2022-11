Cătălin Botezatu, tentative repetate de sinucidere: creatorul de modă a povestit despre momentele de slăbiciune pe care le-a avut

În tinerețe, Cătălin Botezatu a fost, de mai multe ori, la un pas să-și ia viața. Creatorul de modă a încercat să se sinucidă, din cauza unor momente de slăbiciune.

În prezent, acesta regretă tentativele de suicid avute și a realizat că „nu merită să îți iei viața pentru nimeni și nimic în lumea asta”.

Cătălin Botezatu, mai multe tentative de suicid

Într-un interviu acordat pentru , Cătălin a povestit despre în tinerețe legate de suicid, menționând că regretă acest lucru.

„Au fost momente de slăbiciune, pe care le avem cu toții la un moment dat în viață. Dând timpul înapoi, realizez că a fost o prostie. Nu merită să îți iei viața pentru nimeni și nimic în lumea asta. În viață, singurii care pot face ordine sunteți tu și Dumnezeu. Regret că am gândit să aleg o asemenea cale, eram tânăr. Dar m-au întărit și aș putea să le dau sfaturi celor care ajung să se gândească la acest lucru. Le-aș spune că viața merită trăită”, a spus acesta în cadrul interviului.

Cătălin Botezatu, experiență paranormală cu un șaman

Mai mult, creatorul de modă a povestit și despre o experiență aproape paranormală pe care a avut-o cu un șaman.

„Am avut la cel mai mare festival al șamanilor, care se desfășoară la Lima. A fost o experiență tristă, atunci am aflat că murise bunica mea, cea care m-a crescut.

M-a schimbat această experiență, pentru că am văzut, am simțit, am aflat niște lucruri în jungla amazoniană, unde am trăit acest moment, despre ceea ce înseamnă puterea unui șaman adevărat. Am ajuns acolo cu o canoe.

Șamanul adevărat îți spune că nu este bine să spui, să povestești ceea ce ai văzut, ai simțit în această călătorie inițiatică. Este un ritual, o experiență individuală”, a povestit acesta.

De asemenea, creatorul de modă a menționat că a mai avut astfel de călătorii și ulterior: „Am mers în toate centrele energetice și solare ale lumii, inclusiv în România, în Ceahlău, Rarău, Sarmizegetusa. Am vrut să văd ce se întâmplă în aceste locuri în care te poți încărca, într-adevăr, cu energie”.