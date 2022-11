Cătălin Botezatu a dezvăluit ce-l deranjează în ținutele primei doamne: „Ține tot timpul să i se vadă genunchii”

Cătălin Botezatu a fost cel care a criticat ținuta primei doamne a României cu care a fost prezentă la funeraliile Reginei Elisabeta a ll-a. Vestimentația lui Carmen Iohannis stârnește reacții aprinse în mediul online. Unii o laudă pentru rafinament și stil, iar alții îi reproșează lipsa de eleganță.

Carmen Iohannis nu respectă lungimea fustei sau a rochiei

Celebrul creator de modă a explicat pentru revista Viva de ce stilul primei doamne a României nu este perfect. Potrivit măiestrului, stiliștii care lucrează cu soția președintelui ar trebui să fie mai atenți la câteva aspecte importante.

„Eu nu am criticat-o pe Prima Doamnă, Carmen Iohannis, am criticat ținuta care a fost făcută de un stilist. În general, femeile care au un anumit statut, cum este cel de Prima Doamnă, apelează la un stilist. Eu nu am criticat femeia, ci ținuta. Carmen Iohannis este o femeie extraordinară, frumoasă, inteligentă, care arată foarte bine și care, de cele mai multe ori în aparițiile publice, a avut ținute corecte.

Greșeli stilistice se fac la orice nivel, în orice țară, multe dintre Primele Doamne ale lumii au purtat ținute care au fost comentate negativ. Eu mi-am spus părerea pentru că era vorba de un eveniment, funeralii de stat, care impunea . În acel interviu am criticat inclusiv ținutele unor membre ale Casei Regale britanice, pentru că au purtat accesorii în exces.”

Carmen Iohannis nu greșește, greșesc stiliștii. Dacă ar fi să nominalizez un lucru care nu este conform cu statutul, n-aș putea să spun că este o greșeală, ar fi faptul că nu respectă lungimea fustei sau a rochiei. Domnia sa ține tot timpul să i se vadă genunchii. Este o lungime incertă, uneori greu de controlat”, a precizat Cătălin Botezatu, în exclusivitate, pentru .

Cătălin Botezatu, despre gafele primei doamne

Rochia pe care a ales să o poarte Carmen Iohannis a fost una din catifea neagră lungă, iar toată ținuta a fost accesorizată cu o pereche de pantofi negri, iar pe cap o pălărie cu voaletă.

Cătălin Botezatu a fost cel care și-a exprimat opinia la adresa ținutei pe care prima doamnă a României a ales s-o poarte la , din Londra.

„Rochia de catifea are un decolteu mult prea mare. Inadmisibil! Un decolteu mult mai mic, de tip Jackie Onassis, ar fi fost mult mai portivit contextului. Nici pălăria nu e deloc potrivită.

Lungmea rochiei este corectă, dar ciorapul este mult prea mat. Iohannis, în schimb, este impecabil!”, este opinia lui Cătălin Botezatu.

„În cazul celei de-a doua rochii, nu s-a respectat lungimea mânecii. Este o rochie foarte prost lucrată, are peste tot cute din cusătură, trage din toate cusăturile posibile, parcă e șifonată! Decolteul este nepermis unei astfel de ceremonii. Părul trebuia obligatoriu strâns și nu lăsat desfăcut! E inadmisibi!”, a adăugat Cătălin Botezatu.