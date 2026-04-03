Cătălin Botezatu se află acum în Izmir, Turcia, pentru o intervenție, dar călătoria sa până acolo nu a fost deloc una ușoară. Deși e familiarizat cu zborurile, de data aceasta s-a panicat în avion.

Cătălin Botezatu, panică în zborul spre Turcia

„Acum mi-a fost puțin teamă, pentru că deși eram într-un avion sigur, al unei companii sigure turcești, au fost turbulențe. Stăteam și mă uitam pe geam și ziceam: Doamne, cum ar fi să văd o dronă? Crede-mă că a fost ceva destul de delicat, nu pot ajunge la Izmir direct, prin Istanbul faci o mică escală, a trebuit să schimb două avioane. În același timp, cu turbulențe mari și cu o teamă”, a povestit designerul, pentru

Cătălin Botezatu e obișnuit să zboare în multe state, pentru diverse evenimente și prezentări de modă. El e extrem de apreciat și chiar la finalului anului trecut a fost distins cu „ de Excelență pentru Cel mai bun Designer Haute Couture”. Balul de decernare a premiului s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Prințului Albert de Monaco, în celebra sală barocă a Hotelului Hermitage din Monaco.

Dar nu toate călătoriile sunt de succes. Acum câteva săptămâni, Botezatu a povestit că un ceas extrem de scump, în timp ce era în Londra.