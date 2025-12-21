Cătălin Botezatu a încheiat anul în forță, prin participarea la un eveniment de gală desfășurat la celebrul Hotel Hermitage din Monte Carlo. Creatorul de modă a primit „Premiul de Excelență pentru Cel mai bun Designer Haute Couture” în fața unei audiențe internaționale de elită. Evenimentul, organizat de Asociația Romanian Society din Monaco, a celebrat tradițiile românești într-un cadru de lux absolut.
Designerul român a fost invitat de o bună prietenă, Delia Grace Noble, la un bal de prestigiu organizat sub Înaltul Patronaj al Prințului Albert de Monaco. Evenimentul a reunit personalități influente, membri ai familiilor regale și oficiali guvernamentali din diverse colțuri ale lumii. Pe lângă premiul obținut, Botezatu a devenit membru de onoare al asociației organizatoare, consolidându-și astfel statutul internațional. Designerul a descris cu entuziasm atmosfera rafinată și importanța personalităților prezente la această celebrare exclusivistă.
„A fost un eveniment important la Monte Carlo, Christmas Romanian Party, organizat de buna mea prietenă Delia Grace Noble de Monte Carlo, care este și organizatoarea balurilor prinților și prințeselor și nu numai, din Monte Carlo, sub Înaltul Patronaj al Prințului Albert de Monaco, o femeie extraordinară cu un dinamism, cu un spirit organizatoric fantastic, care face aceste baluri la superlativ. Acum a organizatevenimentul la celebrul hotel Hermitage din Monte Carlo, considerat al doilea cel mai luxos hotel din Monaco și din lume, în celebra sala baroc, un Romanian Christmas Party la care au participat persoane influente din toată lumea, Monte Carlo, Franța, Londra, Japonie dar și invitați din lumea prinților și prințeselor, lumea bună de la Monaco, oameni din guvern și parlament”, ne-a povestit Cătălin Botezatu.
Seara a fost marcată de un program artistic variat care a îmbinat elementele tradiționale românești cu divertismentul modern de înaltă clasă. Invitații au respectat codul vestimentar riguros și s-au bucurat de prezența unor artiști precum Andreea Bălan și Papa Deejay de la Buddha Bar. Atmosfera a fost întreținută de colinde și dansuri populare, reușind să impresioneze publicul străin prin autenticitate și energie. Botezatu s-a declarat onorat de primirea în această comunitate selectă și de recunoașterea muncii sale de o viață.
„Lumea a fost îmbrăcată elegant, în tinute Black Tie, bărbații cu papioane, femeile cu rochii lungi. S-au servit produse rafinate, invitații au avut parte de un program românesc, în mare parte, surprizele fiind o trupă de călușari, s-au cântat colinde românești și, nu în ultimul rând, Andreea Bălan a fost una dintre invitatele care a făcut un show de excepție. Ea a surprins mai ales invitații străini iar pe cei români i-a ridicat de pe scaune și au dansat până dimineață. A fost și Papa Deejay de la Buddha Bar Monte Carlo, o atmosfera cum numai Delia Grace poate să realizeze prin munca ei depusă sub Înaltul Patronaj al Prințului Albert de Monaco.
Sunt încântat de faptul că am fost premiat cu distincția «Premiul de Excelență pentru Cel mai bun Designer Haute Couture», devenind astfel și membru de onoare al Asociației Romanian Society of Monaco, m-au primit în asociația lor și fac acum parte din gașca lor, lucru care nu poate decât să mă onoreze că fac parte din această familie frumoasă a lor care curprinde oameni influenți din toată lumea”, a mai adăugat creatorul de modă.
Pe lângă succesul profesional, Cătălin Botezatu s-a bucurat de decorul spectaculos al orașului pregătit pentru sărbătorile de iarnă. Monaco s-a transformat într-un tărâm magic, unde luxul se întâlnește cu tradiția în fiecare colț de stradă. Designerul a fost impresionat de atenția la detalii, de mărimea decoratiunilor și de modul în care natura exotică a fost integrată în peisajul festiv. El a descris orașul ca fiind un imens covor roșu destinat eleganței absolute.
„Monaco arată efectiv împodobit de sărbătoare. Peste tot pe unde se mergea aveau covor roșu, fâșii de doi metri roșii și curate, ziceai că mergi pe red carpet peste tot. Au amenajat un brad imens cum n-am mai văzut de mult, în centru, cu globuri de 7-8 metri înălțime în care se mișcau tot felul de carusele, milioane de beculețe, sute de brazi peste tot, de la 2 metri până la 4-5 metri, aranjați foarte frumos. Totul era luminat ca în povești! Un adevărat melange între brazi și plante exotice!”, a concluzionat acesta.