Cătălin Cazacu a desființat-o pe Ramona Olaru: „Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit!”

Deși Cătălin Cazacu încearcă să o evite cât se poate de mult pe Ramona Olaru, acesta a explicat care este motivul pentru care nu a salutat-o pe prezentatoarea de la Neatza. De asemenea, el afirmă că este un bărbat singur și că nu mai consideră căsătoria ca pe o opțiune.

Cătălin Cazacu: „Am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni! Te pup!”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au avut o relație care, din nefericire, s-a încheiat cu un scandal, iar acesta pare să nu se mai termine. Se pare că cei doi continuă situația tensionată prin aruncare cu venin unul spre celălalt într-un mod constant.

Nu de mult, Cătălin Cazacu a vorbit despre comportamentul femeii și despre care este motivul pentru care consideră că atitudinea ei este de neiertat.

Prezentatoarea de la Neatza a menționat în cadrul unui interviu că fostul ei logodnic nu ar fi salutat-o, motiv pentru care Cătălin Cazacu a vrut să clarifice situația, adăugând că ultima dată când a încercat să fie politicos cu ea, Ramona l-a scuipat.

„Eu nu reușesc. Pe această cale, vreau să îi transmit producătoarei mele, Zoia, că-i mulțumesc că mă suportă. Bine, vineri, ultima oară, nu m-a mai suportat. A ieșit din regie, a aruncat cu ceva după mine, a zis că nu se mai poate. Deci eu continuu spun că trebuie să ai nervi de oțel să lucrezi cu oameni ca noi. Eu mă trezesc dimineața, sunt ursuz, nu halesc pe nimeni, pe românește. Îmi vine să omor pe toată lumea, după care intru în starea de „ce mișto e viața!”. Am un grad de retard. Râdem și glumim, sunt doar natural. Sunt exact cum mă vezi aici, așa sunt și în fața camerelor. La banii ăștia, atât s-a putut”, a povestit Cătălin Cazacu.

În ceea ce privește căsătoria, Cătălin Cazacu nu o mai consideră o opțiune.

„Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit! Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni! Te pup!”, a mai spus prezentatorul, conform .