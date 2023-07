Cătălin Cazacu, o nouă cucerire? / „Aș vrea să-i spun că o iubesc”

Se știe deja faptul că Cătălin Cazacu este considerat Don Juan din showbiz-ul românesc, iar prezentatorul TV încă își așteaptă marea dragoste.

Colegii i-au sărit în ajutor și i-a făcut propunerea!

Cine ar putea fi următoarea iubită a lui Cătălin Cazacu

Cătălin Cazacu este burlac din lumea mondenă, însă cu toate acestea prezentatorul TV nu are noroc în dragoste, iar colegii lui i-au sărit în ajutor și i-au prezentat-o pe viitoarea lui iubită.

Prezentatorul a fost surprins atunci când a văzut-o pe frumoasa moldoveancă, iar spiritele s-au încins în platou, însă nici glumele nu au încetat să apară. Numele ei este Vita Stanislav, este din Chișinău, iar tânăra i-a atras atenția sportivului.

„Aș vrea să-i spun că o iubesc”

„Aș vrea să-i spun că o iubesc! E de ajuns, am văzut . Am văzut inteligență în ochii ei. Uite ce ochi frumoși are! Unde ai fost, măi, până acum? Ea știe că eu exist. I-am scris deja cred. Nu e căsătorită, nu e măritată? Are 40 de ani? De unde este? Ca să știu cu ce avion zboară. Te iubesc!”, a fost reacția lui Cătălin Cazacu, potrivit .