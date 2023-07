Cătălin Cazacu și-a arătat actuala parteneră. Declarațiile fostului campion la motociclism despre o posibilă relație

Cătălin Cazacu a postat, pe 23 iulie, o poză prin care le dă de înțeles fanilor că se află într-o nouă relație. Timp de câteva luni de zile, acesta a ținut în secret relația lui cu șatena misterioasă.

a vrut să fie mult mai discret referitor la poveștile sale de dragoste. În urmă cu o lună, a spus că nu doarme singur, dar nu a dorit să divulge identitatea partenerei sale, transmite Cancan.

După o lună de zile, și-a arătat partenera, dar fără a i se vedea și fața.

Ce spune Cazacu despre o posibilă relație

Cazacu spune că a învățat despre greșelile din relațiile pe care le-a avut de-a lungul vieții. Mai mult, a negat informații apărute în presă și legătura cu femeile cu care s-a tot afișat, după despărțirea de Ramona Olaru.

„Ca să se schimbe (situația sentimentală, n.r.) ar trebui să fie ceva foarte drăguț. După o anumită vârstă, în jurul femeilor te porți ca și câinele care a m-ai luat bătaie. Eu am învățat din greșeli, pare foarte ciudat când vine vorba de mine și încerc să nu le repet. Nu știu despre ce vorbești, eu nu citesc (controversele amoroase care au apărut, n.r.).

Am pretenția de la oamenii care mă cunosc, deși citesc, să știe adevărul. Eu ca bărbat am datoria să tac din gură, consider că lucrurile sunt clare, pentru oamenii care mă cunosc. Cine știe, fiecare aruncă vorbe, cine poate. Eu îmi văd de treabă”, spunea Cătălin Cazacu, la Xtra Night Show.

Relația motociclistului cu Ramona Olaru

Înainte de actuala partenera, coprezentatoarea emisiunii Neața cu Răzvan și Dani de la Antena 1.

Cei doi au avut o relație destul de lungă, iar după mai multe încercări de a încheia relația, ei s-au decis, într-un final, să meargă fiecare pe căi diferite.