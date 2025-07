Cătălin Moroşanu, la un pas de divorţ: „Îmi e foarte greu”

Cătălin Moroșanu a dezvăluit cât de aproape a fost de un divorț. Însă acum totul e bine în familia sa. De altfel, fostul boxer urăște momentele când lasă Iașiul pentru București, pentru că se consideră un bărbat sentimental și duce dorul familiei. Moroșanu a mai susținut că se simte obosit și că vrea să ia o pauză de la show-urile TV, dar nu renunță la sport.

Moroșanu: Pauză de la emisiuni. Să mai apară și alții la TV

„Acum facem și noi o pauză, că tot , să mai apară și alții. Dar în rest, așa, sunt cu Tiktok, cu sala mea, cu tabăra de arte marțiale care o fac, copiii, sunt pe partea asta, sunt concentrat. După aceea, sunt galele, mă duc să discut să văd cum fac următorul eveniment. M-am băgat foarte mult pe partea de business. Am și eu o vârstă, a spus Cătălin Moroșanu, pentru

Întrebat dacă s-a gândit vreodată să renunțe complet la sport și să devină 100% antreprenor, acesta a răspuns: „Nu ai cum să faci… Gândește-te că sportul face parte din viața mea. Dacă nu m-aș antrena, aș fi mort. Antrenamentul îmi dă existență. Antrenamentele le fac de plăcere, le fac pentru sănătatea mea. O fac pentru mine, nu pentru performanță, pentru că m-am retras din cariera sportivă. Dacă te duci în fața copiilor tăi și te antrenezi cu ei și le explici, ești și un exemplu pentru copiii aceia, sau adulții care se uită la tine. Cum ar fi să mă vezi antrenor cu burta-n față și să spun eu băi, vezi, dai directă, croșeu…”

Moroșanu, despre căsnicia sa

Întrebat care a fost cel mai greu moment în căsnicia sa și dacă a existat vreodată pericolul real al unei despărțiri, Cătălin Moroșanu a răspuns: „ a fost când am plecat la București. A fost ok, acum sunt la Iași, în fiecare săptămână mă duc la Iași cu avionul. Atunci a fost mai greu, a trebuit să mă duc la București să mă apuc de business. Ăla a fost un moment greu, distanța ne omoară. Acum am remediat-o, merg în fiecare săptămână, vacanțe, îmi văd familia. Mie îmi e foarte greu când sunt departe de familie”.