Cătălin Scărlătescu a dezvăluit motivul pentru care a fost dat afară dintr-un restaurant din Germania: „Mi-am luat o scatoalcă...”

Cătălin Scărlătescu este fără doar și poate unul dintre cei mai apreciați și . În prezent, cheful se bucură de un real succes, însă până să ajungă aici a trecut prin momente mai grele. La început, Scărlătescu a spălat vasele și a curățat cartofi, însă, odată cu trecere timpului, s-a făcut remarcat publicului prin intermediul aparițiilor la TV, dar și după ce a publicat mai multe rețete.

Motivul pentru care Cătălin Scărlătescu a fost dat afară dintr-un restaurant din Germania

Până să se bucure de faima pe care o are acum, Cătălin Scărlătescu a lucrat și la un restaurant în Germania. Când a greșit în momentul în care trebuia să facă un bechamel, șeful nu l-a iertat și i-a dat o lecție importantă pentru ceea ce a urmat în viața lui.

„Îmi aduc aminte, eram în Germania şi spălam vase şi făceam salate, că, na, la început asta am făcut toţi şi eu eram cel mai muncitor din restaurant.

La un moment dat, au lipsit doi bucătari, nu ştiu ce naiba lipsea din bucătărie şi a venit şeful şi a zis vreau şi eu să-mi faceţi un sos bechamel. Zic „eu, eu’! Şi am făcut o prostie, am făcut eu un c***t.

Mi-am luat o scatoalcă şi două picioare-n fund… m-a dat afară din restaurant. N-am să uit niciodată. Eram undeva în sudul Germaniei şi am mers pe jos vreo 2 km prin ploaie, am ajuns într-o altă localitate şi m-am oprit în faţa unei vitrine imense.

Era o carte mare, scria pe ea cook book – carte de gătit şi am intrat înăuntru şi am luat-o pe aia mare şi am răsfoit.

M-am dus la cuprins şi am văzut Bechamel. Şi când am deschis-o, am avut un noroc fantastic, pentru că totul era explicat şi cu poze. Am văzut că to ce ştiam eu n-avea nicio treabă, dar absolut nimic în comun”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, potrivit .

Cătălin Scărlătescu revine la MasterChef România

Cătălin Scărlătescu și-a surprins fanii cu vestea că alături de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Iubita acestuia, Doina Teodoru, nu se aștepta la această veste.

„Șoc și groază. Acasă, când i-am spus Doinei, a rămas așa puțin mască. Bineînțeles că a fost o bucurie mare de tot, știind ce s-a întâmplat în trecut. Toată lumea se bucură. Eu nu știu dacă există cineva care să nu se bucure de reîntoarcerea noastră la MasterChef. Gândiți-vă, cu noi a început MasterChef. De aici a început tot”, a spus Cătălin Scărlătescu.