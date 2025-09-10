Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar bucătarul de la Pro TV deja și-a găsit o nouă parteneră.

Cum au ajuns Scărlătescu și Teodoru de la planuri de nuntă la despărțire

Cine este noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu a cerut-o în căsătorie pe Doina Teodoru anul trecut, iar toată lumea se aștepta la o nuntă, nicidecum o separare.

Însă primul semn că relația lor scârțâie a fost amânarea , care trebuia să aibă loc anul acesta.

„Nunta nu se va întâmpla anul acesta, cu siguranță nu, pentru că nu se întâmplă, asta e”, a spus Doina, în luna februarie.

Până la urmă, la începutul acestei veri, cei doi s-au despărțit.

Dar Cătălin Scărlătescu n-a pierdut vremea și deja și-a găsit o nouă iubită. Elena are 27 de ani, este arhitect și e originară din Focșani, scrie

Potrivit sursei citate, bucătarul a început să le-o prezinte pe Elena apropiaților, o duce în aceleași locuri unde se plimba cu fosta logodnică, merge cu ea la evenimentele la care este invitat, ba chiar și la !

Și, cum Cătălin Scărlătescu îndrăgește Delta Dunării și deține și o casă în zonă, a bifat o escapadă și acolo cu noua sa parteneră.