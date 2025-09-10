B1 Inregistrari!
Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine este noua iubită a juratului de la MasterChef (FOTO)

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine este noua iubită a juratului de la MasterChef (FOTO)

Traian Avarvarei
10 sept. 2025, 09:35
Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine este noua iubită a juratului de la MasterChef (FOTO)
Sursa Foto: Instagram/ @chef_catalin_scarlatescu

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar bucătarul de la Pro TV deja și-a găsit o nouă parteneră.

Cuprins

  • Cum au ajuns Scărlătescu și Teodoru de la planuri de nuntă la despărțire
  • Cine este noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu

Cum au ajuns Scărlătescu și Teodoru de la planuri de nuntă la despărțire

Cătălin Scărlătescu a cerut-o în căsătorie pe Doina Teodoru anul trecut, iar toată lumea se aștepta la o nuntă, nicidecum o separare.

Însă primul semn că relația lor scârțâie a fost amânarea nunții, care trebuia să aibă loc anul acesta.

„Nunta nu se va întâmpla anul acesta, cu siguranță nu, pentru că nu se întâmplă, asta e”, a spus Doina, în luna februarie.

Până la urmă, la începutul acestei veri, cei doi s-au despărțit.

Cine este noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu

Dar Cătălin Scărlătescu n-a pierdut vremea și deja și-a găsit o nouă iubită. Elena are 27 de ani, este arhitect și e originară din Focșani, scrie CanCan.

Elena, noua parteneră a lui Cătălin Scărlătescu. Sursa foto: CanCan

Potrivit sursei citate, bucătarul a început să le-o prezinte pe Elena apropiaților, o duce în aceleași locuri unde se plimba cu fosta logodnică, merge cu ea la evenimentele la care este invitat, ba chiar și la filmările emisiunii MasterChef!

Și, cum Cătălin Scărlătescu îndrăgește Delta Dunării și deține și o casă în zonă, a bifat o escapadă și acolo cu noua sa parteneră.

