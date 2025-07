Betty Salam, primele declarații despre divorț. Cauzele despărțirii de Cătălin Vișănescu

Betty Salam, fiica manelistului Florin Salam, și soțul său, Cătălin Vișănescu, au divorțat oficial. Finalul era așteptat, dat fiind că zvonurile despre despărțirea lor au apărut de mai multă vreme.

În urmă cu aproximativ un an, și Cătălin Vișănescu s-au separat pentru o perioadă, dar s-au împăcat și părea că vor da o nouă șansă căsătoriei. N-au reușit, astfel că relația s-a răcit, iar cei doi soți s-au distanțat din ce în ce mai mult și au ajuns la ț. Fiica lui Florin Salam acuza, în urmă cu ceva timp, lipsa afecțiunii din partea soțului. Spunea că oferă mult mai mult decît primește, iar acest lucru o irită.

„Mă enervez pe soțul meu, dar să vă spun de ce. Eu sunt o persoană dornică de iubire și îmi place foarte mult să fiu iubită și să dăruiesc iubire de zece ori mai mult. Și apoi, din prea multă iubire, poate o iau razna, nu știu… se întâmplă. Eu ofer sau am tendința să ofer de zece ori mai mult. Pentru că eu când iubesc o persoană, o iubesc cu tot sufletul meu și se pune stop și nu există nimeni și nimic acolo. Dar vreau să îmi arăți și tu același lucru, măcar pe jumătate. Cu toate că eu știu că te iubesc mai mult. OK?”, declara fiica lui pentru wowbiz.ro.

După șase ani de căsătorie, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au decis să pună capăt și să meargă pe drumuri separate. Au făcut-o joi, 23 iulie, în fața unui notar public, unde au semnat actele de divorț.

Betty Salam recunoaște că are o nouă relație

După divorț, Betty Salam a vorbit despre cauzele despărțirii de Cătălin, dar și despre relația sa cu noul iubit, Roberto, dar și despre custodina micuțului Matthias. În ultima vreme s-a speculat S-a speculat mult că fiica lui Florin Salam și-a părăsit soțul pentru un alt bărbat, iar acum Betty a venit cu clarificări.

Betty Salam a admis că are o relație cu Roberto, unul dintre membrii trupei cu care cântă tatăl său. A precizat că au format un cuplu după ce s-a despărțit de soțul său, Cătălin.

„Nu am avut în viața mea alte relații. Cătălin e primul meu bărbat. Dacă ar fi vreodată să am o relație după Cătălin, Roberto ar fi a doua relație. Atâta timp cât îmi iubește tatăl, pentru mine contează mai mult decât orice pe lumea asta, mă respectă pe mine ca fată și ține la mine, sunt cele mai importante lucruri. Momentan suntem la început, nu e ceva serios. Noi am început să vorbim abia după ce m-am despărțit de Cătălin. Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu.

Nu a intervenit Roberto în relația mea cu Cătălin. Roberto e cel mai simțit și cel mai cuminte băiat, nu ar face așa ceva și eu nu aș accepta așa ceva, cum s-a scris că am fugit de acasă. Eu am stat în casa mea, Cătălin a stat cu mine o perioadă după ce ne-am împăcat. Eu acum sunt la casa mea, cu copilul meu. Cu Roberto e ceva la început, iar dacă vreodată va fi ceva, cu Roberto va fi a doua relație”, a spus Betty Salam, potrivit spynews.ro.

Ce se întâmplă cu Matthias

ÎMatthiasn. fiul pe care Betty Salam și Cătălin Vișănescu îl au împreună va rămâne în grija mamei. Tatăl va plăti o pensie alimentară pentru creșterea copilului și îl va vedea periodic.

„Nu-mi place să mă uit în stânga și-n dreapta. Eu mă consult cu tata, e prima și ultima persoană din viața mea cu care eu mă consult înainte să fac orice pas. El e fericit pentru mine și îmi dorește doar binele, nimic altceva. Am stabilit ca Matthias să rămână cu mine. Am ajuns de comun acord și la o pensie alimentară, bineînțeles. Noi nu facem scandal. Vrem să rămânem prieteni și să avem o stare bună”, a spus Betty Salam.