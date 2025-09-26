Betty Salam și noul iubit, mărturisiri exclusive: „Important este că suntem împreună” (VIDEO)

Betty Salam, fiica renumitului manelist Florin Salam, a ales să vorbească deschis despre noua etapă din viața sa sentimentală. Artista alături de Roberto, cel care a reușit să îi redea speranța și să o facă să zâmbească din nou, după divorțul de Cătălin Vișănescu.

În cadrul unui interviu acordat pentru , Betty și Roberto au povestit despre felul în care s-au apropiat și au descoperit că împărtășesc aceleași valori, despre începuturile relației lor și modul în care aleg să își construiască prezentul pas cu pas. Cei doi nu au ezitat să atingă și subiecte mai delicate, cum ar fi criticile și comentariile răutăcioase apărute în mediul online, explicând că au învățat să le gestioneze împreună și să nu lase negativitatea din exterior să le umbrească fericirea.

Cum a început povestea de iubire dintre Betty și Roberto

Betty și Roberto au povestit că legătura lor a fost una firească, de parcă destinul i-ar fi unit în cel mai potrivit moment. Roberto, coleg de scenă al lui Florin Salam, era deja de ani buni în cercul apropiat al familiei, însă abia recent între el și Betty ce a dus la o relație stabilă.

„Dumnezeu ne-a unit în primul rând. În afară de El, chestia asta că suntem amândoi la fel. Așa a fost să fie. Noi ne știm de foarte mult timp, dar nu de foarte mult timp este chimia aceasta. Important este că suntem bine”, a mărturisit Roberto pentru sursa menționată.

Cum fac față criticilor și comentariilor răutăcioase

O relație expusă în spațiul public vine, inevitabil, la pachet cu atenția celor din jur, dar și cu priviri critice sau comentarii răutăcioase. Betty și Roberto recunosc acest lucru, însă susțin că au învățat să nu lase aceste aspecte să le umbrească fericirea. Cei doi spun că aleg să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat: dragostea, respectul și încrederea reciprocă.

„Facem față situației cu credință în Dumnezeu, în primul rând, pentru că credem în noi, în mine și el”, a spus Betty.

„Nu luăm în seamă lucrurile negative, comentariile urâte și restul. Nu ne interesează absolut nimic și nimeni, decât de noi, atât”, a completat Roberto.

Ce rol are fiul lui Betty în noua relație

Un aspect esențial pentru Betty a fost modul în care noul partener se va înțelege cu Mathias, fiul ei. Pentru fiica lui Florin Salam, copilul a fost și va rămâne mereu pe primul loc, iar Roberto a știut să se apropie de el într-un mod natural.

„Ne înțelegem foarte bine, suntem prieteni”, a declarat Roberto.

„În primul rând, asta a contat pentru mine”, a adăugat Betty, subliniind că în consolidarea relației lor.

Iubirea sincera nu are nevoie de explicatii. Noi doi, inceputul potrivit. @Roberto Tudor

Ce îi unește pe Betty și Roberto

Dincolo de atracția reciprocă, cei doi spun că legătura lor se bazează pe valori comune și pe credința în Dumnezeu. Această ancoră spirituală le oferă echilibrul necesar pentru a trece peste orice provocări.

„Credința ne ajută să mergem mai departe, indiferent de ce se spune despre noi”, a precizat Betty.

Roberto confirmă că această viziune comună îi face mai puternici: „Important este că suntem împreună, că avem aceeași mentalitate și aceeași forță de a trece peste tot.”

Cum se vede viitorul pentru cei doi

Deși sunt împreună de puțin timp, Betty și Roberto vorbesc cu încredere despre viitor. Relația lor este clădită pe respect, încredere și pe dorința de a construi o viață de familie armonioasă.

Pentru Betty, acest nou început vine după o perioadă dificilă, iar fericirea găsită acum pare să fi alungat umbrele trecutului. „Important este că suntem bine și că mergem mai departe împreună”, a spus ea.