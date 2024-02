Câți bani a făcut Şerban Huidu în aproape 25 de ani de emisiune „Cronica Cârcotaşilor”: „Fac și eu ca Ion Țiriac, milioanele, că am mai multe!”

În aproape 25 de ani de emisiune „Cronica Cârcotaşilor”, impresionantă. Prezent la Premiile Radar de Media 2023, celebrul om de televiziune a abordat diverse subiecte. În primul rând, el și-a exprimat dezaprobarea față de proiectele de tip reality-show, iar mai ales față de fanii acestora. Într-un discurs deschis, Huidu a vorbit despre evoluția mediului online și impactul acestuia asupra industriei media.

Ce avere a făcut Şerban Huidu

„Mi se pare că formatele de tip reality, de când s-au înființat, odată cu Big Brother, sunt o intruziune foarte mare în viața oamenilor. Iar această pasiune nebună a celor care se uită peste tot, nu numai la televizor, de a fi cât mai în viața celorlalți, mi se pare vecină cu patologia. Deci sunt bolnavi oamenii ăia!”, a declarat Huidu pentru .

că în prezent are o situaţie financiară foarte bună: „Mai de mult am făcut milionul (n.r. – de euro). Nu partea financiară e importantă, până la urmă. Dar fac și eu ca Ion Țiriac, milioanele, că am mai multe!”.

Omul de televiziune a analizat evoluţia internetului

Șerban Huidu a discutat și analizat evoluția internetului: „Televiziunea n-o să moară niciodată. Așa cum de fiecare dată când apărea o medie nouă, fiecare cântau prohodul. A apărut radioul, au zis că moare cartea. Uie că n-a murit. A apărut televiziunea, au zis că moare radioul. Radioul merge foarte bine. Apariția netului este înlocuirea unei paradigme. La televizor era „în data D, la ora D, vezi emisiunea”. Pe net este „unde vreau eu, când vreau eu, văd aia, dar să îmi placă”. Dar televiziunea va rămâne în continuare, pentru că cele mai mari bugete se duc în televiziune”.