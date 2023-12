Câți bani a pierdut Andreea Antonescu la cazino: „Mi-am promis că n-o mai fac vreodată”

Andreea Antonescu a oferit detalii despre un episod mai puțin plăcut din trecutul ei. Vedeta a recunoscut că a jucat la cazino și că după ce a pierdut banii pe care îi ava în 30 de secunde și-a promis că nu va mai repeta experiența.

În ultima postarea pe Instagram, Andreei Antonescu recunoaște experiență pe care a avut-o cu jocurile de noroc, în urmă cu mai mulți ani.

„Verificat. O singură dată am jucat la cazino, prima data când am ajuns în Vegas, am introdus în aparat 1 dolar, am câștigat 20, pe care i-am pierdut în 30 de secunde. Mi-am promis să n-o mai fac vreodată și de atunci singurul motiv pentru care merg la cazinourile din Las Vegas este să las aici o poză.”, a scris Andreea Antonescu pe Instagram, în dreptul unei imagini unde apare într-un cazino.

Andreea Antonescu are o relație foarte apropiată cu fostul soț, Traian Spak

Rrecent, artista a fost invitată în podacastul lui Ameri Nasrim, acolo unde a vorbit pe larg despre relația pe care o are cu Traian Spak, despre despărțirea de Victor Vrînceanu, dar și despre cele două fiice ale ei. Deși nu s-a visat niciodată îmbrăcată în rochia de mireasă, artista a recunoscut că încă speră la care să dureze până la adânci bătrâneți.