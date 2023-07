Câți bani a scos din buzunar Vica Blochina pentru vacanța de lux din Turcia. Stă în același hotel cu Jason Derulo și Christina Aguilera: „O locație pe care foarte multă lume a lăudat-o”

Vica Blochina, în vârstă de 47 de ani, este din showbiz-ul românesc. Blondina este foarte apreciată, iar asta o motivează să își țină fanii la curent cu toate activitățile pe care le desfășoară zilnic.

Pentru fosta dansatoare la celebrul bar Melody, banii nu reprezintă o problemă. Vedeta este în vacanță și pare să se distreze de minune.

Vica Blochina, vacanță de lux în Turcia

Vica Blochina a lăsat Capitala și a mers într-o vacanță de vis într-un resort de lux din Turcia, alături de cea mai bună prietenă a ei, Ella.

Se pare că aceasta are parte de liniște, cu toate că preferă distracția. Chiar și așa, trebuie să stea o perioadă departe de agitație pentru că tocmai a trecut printr-o intervenție chirurgicală.

„După foarte mulți ani am ales să merg în Turcia la un resort, eu nu sunt adepta resorturilor, că aici de obicei e mai mult pentru copii, dar acum sunt într-o locație pe care foarte multă lume a lăudat-o, aici găsești absolut tot ce ai nevoie.

Pentru că eu mi-am făcut o operație la stomac, , nu pot nici să mănânc, nici să beau, și am zis să fac ceva pe liniște, am ales un resort foarte mișto în Turcia, am all-inclusive, pot să ciugulesc când vreau eu, prefer să mănânc foarte puțin, dar mai des. Sunt condiții foarte, foarte bune aici, am ales Turcia cea mai convenabilă variantă pentru acest an.

Sigur dacă mergeam în altă parte mai pe distracție îmi era greu și sigur greșeam din punct de vedere alimentar. Stau o săptămână în vacanță”, a declarat Vica Blochina pentru .

Câte mii de euro costă cea mai ieftină cameră pe care a ales-o Vica Blochina

nu se uită la bani, motiv pentru care a ales un hotel de lux pentru care a scos din buzunar pentru numai 7 zile de vacanță suma de 7200 de euro.

„Cea mai ieftină cameră pentru 7 zile costă 7200 de euro, pe aceasta am ales-o eu. Mi s-au confirmat toate review-urile hotelului pe care le-am citit înainte să vin. Ce m-a convins pe mine să vin în acest loc e că în fiecare an sunt invitați pentru oaspeții hotelului cântăreți foarte renumiți, vin de exemplu J.Lo, Christina Aquilera, Black Coffee, Jason Darulo o să vină acum în vara aceasta. Mi s-a părut wow, că dacă ești cazat în acest hotel ai totul inclus, chiar și aceste concerte cu mari cântăreți”, a mai spus Vica Blochina.