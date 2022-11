Câți bani face din TikTok Amarah, cea mai urmărită fată transgender de pe platformă. Sumele sunt impresionante

Amarah care a câștigat admirația fanilor la doar 24 de an. Amarah este una dintre cele mai îndrăgite prezențe în online, lucru care se poate observa și dacă aruncăm o privire la sumele pe care aceasta le încasează lunar, sume făcute publice chiar de ea.

A început ca hobby iar acum face sume colosale pe TikTok

Oamenii care își nu au cum să nu o cunoască pe Amarah, o fată trans care și-a făcut povestea cunoscută în ultimele luni. Aceasta le mărturisea fanilor despre detaliile din viața sa, unele mai puțin plăcute cu o sinceritate debordantă îmbinată cu umor, lucru care a atras fanii ca un magnet.

Atrasa a fost și Bianca Drăgușanu care a luat legătura cu Amarah pentru a o ajuta în îndeplinirea celei mai mari dorințe ale sale, dorința de a deveni o adevărată femeie, deși ș-a născut bărbat.

Deși inițial Amarah posta pe TikTok și făcea live-uri ca hobby, acum câștigă bani frumoși și se poate întreține fără probleme din această platformă. Dacă la început nici nu îndrăznea să viseze, astăzi are tot ce își dorește și îndeplinirea țelului ei e din ce în ce mai aproape.

Întrebată într-un live despre sumele pe care le câștigă pe platforma momentului, Amarah a afirmat fără să se eschiveze că într-o lună a câștigat nici mai mult, nici mai puțin de 12.000 de dolari.

Amarah prima operație pentru visul ei

Amarah și-a început procesul chirurgical de transformare chiar zilele trecute, când și-a făcut prima operație. Tânăra a încercat să-și depășească emoțiile și să facă primii pași de pe drumul care știe că îi va aduce fericirea de care nu a avut parte timp de 24 de ani.

Amarah și-a făcut o operație la nas și este foarte mulțumită de rezultat, considerând că noul nas îi dă mai multă încredere în forțele proprii.

„Mă simt superb, că am nasul frumos. Am cel mai frumos nas ever. Nu am cuvinte cât de bine arată, plus că încă e umflat. Abia aștept să se desumfle. M-ați făcut cea mai fericită persoană și să înțelegeți că operațiile astea însemnă mult pentru mine”, a povestit Amarah, pe Instagram.