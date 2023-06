Câți bani face mamaia Gherghina din TikTok și cum a devenit virală. „Mi s-a schimbat viața”

, are foarte mulți urmăritori și postează rețețele sale în mediul online.

Mamaia Gherghina a povestit cum a devenit ea virală și care este artistul celebru de care îi place ei, conform SpyNews.

„Eu sunt mai haioasă așa, mai dansez prin casă cu Cătălina, îi arăt, ea nu. Eu mă mai fac așa, mai ales melodia lui Luis Gabriel, Toate diamantele, Luis Gabriel e feblețea mea și îmi place.

Mai făceam câte o glumă, ea mă filma. Zic, dar de ce mă filez? Ei, să te am așa, când o să mor. Într-o zi m-a întrebat dacă nu vreau să mă pună pe TikTok. Mi-a zis că o să îmi placă și că o să văd eu unde ajung.(…) Când a pus primul videoclip, imediat au urcat de îmi era și frică. Îmi place și la ora actuală pe TikTok, îmi place să fac live”, a spus mamaia Gherghina la Antena Stars.

Câți bani câștigă mamaia Gherghina din TikTok

„Nu știu așa să spun cât am făcut cel mai mult, dar e bine că pot să trăiesc. Mi s-a schimbat viața de zi cu zi. E o sursă de venit mai bună decât pensia mea care e de 1480 lei. Nu știu așa precis să spun. Doar noi în casă folosim banii. Nu mai am datorii. Nu m-a interesat de cei care au zis că ce caut, că sunt bătrână”, a spus mamaia Gherghina.

Bunicuța și-a dezvoltat vocabularul de când activează în mediul online și folosește Femeia a povestit că ea de mică a început să muncească, încă de la 13 ani, și a fost ucenică la croitorie, iar la 15 ani făcea deja bluze și cămăși.

Povestea de viața a femeii

Mamaia Gherghina a povestit și despre viața ei sentimentală. A spus că a fugit de acasă și că s-a măritat din dragoste. La 18 ani era deja acasă la soțul ei, unde spune că a dus-o mai bine decât acasă la părinții ei.

„M-am măritat din dragoste. 18 ani i-am împlinit acasă la soacra mea. Am fugit de acasă, tatăl meu m-a pedepsit câteva luni, nu mi-a mai dat haine să mă îmbrac. Nu m-a interesat, am dus-o foarte bine. Am avut socri minunați pe care îi regret și în ziua de azi. Trebuia să stau cu ei, nu trebuia să vin aici, aici e casa mea părintească, la părinții mei. Am plecat de la soacră că avea mai mulți copii și m-am mutat aici, dar nu am fost fericită. Nu am fost fericită că am avut niște probleme care m-au întristat. A ars casa, abia acum ne-am revenit așa cum trebuie. Am primit haine de pomană de la toată lumea. Mă bucuram”, a mai spus mamaia Gherghina.