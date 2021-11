Câți bani lua Petrică Mâțu Stoian la o nuntă, în 2021. Care sunt tarifele pentru artiștii celebri

Interpretul de muzică populară Petrică Mâțu Stoian a murit sâmbătă seară la vârstă de 61 de ani. Moartea artistului ar fi fost provocată de complicațiile bolii COVID-19.

Îndrăgitul cântăreț de muzică populară a decedat sâmbătă seară în Spitalul Județean Reșița, unde ajunsese după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se afla sub tratament post-Covid la o clinică privată din județul Caraș-Severin.

Potrivit directorului medical de la SJU Reșița, Cosmin Librimir, Petrică Mîțu Stoian ar fi fost supradozat cu anticoagulante.

„Șoc septic ireversibil a fost diagnosticul. A fost pus pe ce trebuie, dar organismul nu i-a mai rezistat, nici măcar la resuscitare. Era speriat, nu avea cum să fie altfel. Starea lui nu a fost deloc bună, medicii au fost mereu lângă el. Bronho-pneumonie. Covid-19 a lăsat niște sechele, a fost vorba despre covid-ul lung, a dus boala pe picioare o perioadă de timp. Șocul septic a intervenit rapid.

Era pe tratament, pe anticoagulant, pentru evitarea producerii de cheaguri. El lua și înainte de covid-19 acest coagulant. (n.r. A apărut) Insuficiență multiplă de organe… Șocul septic distruge și vasul de sânge, departe de ce poate face covidul. Deoarece ficatul nu știe să proceseze cum trebuie, se face o supradozare”, a declarat medicul.

Câți bani lua, de obicei, Petrică Mâțu Stoian la o nuntă

Fiind unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, regretatul artist nu ezita să accepte orice invitație venită din partea celor care își doresc să îi asculte live, fie că vorbim despre nunți sau alte evenimente

Mai concret, un program de 60 de minute cu îndrăgitul solist de muzică populară costa 1.100 de euro, potrivit cancan.ro.

Potrivit unui site specializat în tarifele cântăreților, Maria Dragomiroiu încasa 1.700, iar Nicolae Furdui Iancu și Crai Nou 3.000 de euro.

Cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian, pe mâna procurorilor

Procurorii vor să verifice dacă decesul interpretului ar fi avut loc în condițiile în care acesta ar fi suferit de o afecțiune pulmonară care s-ar fi putut agrava în mod fatal în urma terapiei cu oxigen hiperbaric.

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că e posibil ca procurorii să ceară, luni, autopsia în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian

Pneumotoraxul netratat reprezintă o contraindicație absolută în privința terapiei cu oxigen hiperbaric.

Atunci când un pacient este pus într-o cameră în care presiunea aerului se schimbă, acesta poate face pneumotorax intens, care îi poate pune rapid viața în pericol.

Ce a spus Steliana Sima despre ultima întâlnire cu Petrică Mîțu Stoian

Artista a povestit că s-a întâlnit joi cu Petrică Mîțu Stoian și că acesta s-a electrocutat ușor de hainele artistei, iar acest lucru a fost suficient pentru a-i provoca interpretului o sângerare îngrijorătoare.

„Nu m-am speriat când i-am dat sânge, dar când am auzit de coagulante luate în exces, am făcut legătura. Nu avea în ce să se înțepe, nu am ace sau bolduri. A zis uite ce mi-ai făcut și am continuat să râdem. Am făcut glume și cu Enceanu. Sunt devastată. Se electrocutase de mine și am făcut legătura acum cu anticoagulantele. Începuse să sângereze și m-a întrebat dacă am un ac sau bold la costum. I-am zis că nu. S-a electrocutat de hainele mele și a început să îi curgă sânge din degetul mare. Am fost la o emisiune săptămâna trecută, ne mulțumea că suntem prietenii lui. Cum să te desparți de el joi și acum să afli că nu mai este?”, a declarat Steliana Sima la România TV, potrivit spynews.ro.