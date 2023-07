Catinca Roman mărturisește că a avut o relație secretă cu Dan Bittman

Catinca Roman a dezvăluit în emisiunea „La Măruță” că a avut o relație cu Dan Bittman. Potrivit declarației vedetei, povestea lor de dragoste a fost de scurtă durată și s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani. Cei doi au reușit să-și trăiască povestea de dragoste departe de presă.

Prezentatoare TV a fost recent invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la ProTV. Fidelă felului său de a fi, vedeta a făcut câteva mărturisiri picante în cadrul rubricii „Sosurile picante”.

„Cu ce vedetă din România ai avut o relație trecătoare și presa nu a aflat?”, a fost întrebarea adresată Catincăi Roman în cadrul rubricii „Sosurile picante”.Fără să stea prea mult pe gânduri, vedeta a dezvăluit că Dan Bittman a fost persoana cu care a avut o iubire secretă.

„O să se bucure toată lumea. Dar asta s-a întâmplat acum foarte mult timp. Nu mai are relevanță”, a declarat Catinca.

Catinca Roman: Loredana Groza m-a aruncat la gunoi

Vedeta a dezvăluiri că buna sa prietenă, Loredana Groza a încetat să îi mai vorebească din cauza unei bârfe.

„Am considerat-o nocivă pentru că am pus foarte mare preț pe prietenia cu ea și am fost chiar implicată și am ieșit și am petrecut multe momente împreună și la un moment dat din cauza unor bârfe din anturajul nostru s-a sucit complet și m-a aruncat la gunoi. Nu mi-a mai răspuns la telefon. N-am mai putut să comunicăm mulți ani”, a spus Catinca Roman.