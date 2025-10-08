A fost dezvăluită cauza morții lui Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5, a murit miercuri la doar 60 de ani. Vestea morții sale a fost anunțată chiar de colegii din trupă, care au transmis un mesaj emoționant: „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim, din suflet! RIP Marius Keseri”.

Cunoscut și sub porecla „Tete”, Marius Keseri a fost o prezență constantă pe scena muzicală românească, iar dispariția sa a provocat un val de tristețe printre artiști și fani.

Care a fost cauza morții lui Marius Keseri

„A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise, se poate vedea transformarea bruscă fizică, din ultimul an, și din fotografii. Era singur, nu avea soție sau copii, locuia undeva în zona . Nu era căsătorit. A avut câteva povești de dragoste, dar îi plăcea discreția. Nu multora le-a spus că e bolnav, nu voia să fie compătimit. Muncea, cânta, mai avea și un alt proiect muzical, pe lângă Direcția 5. A fost activ, pe plan muzical, până spre sfârșitul vieții.”, a mărturisit, pentru , impresara Florența Marin, cea care i-a fost alături până la final.

Ea a mai povestit că Marius era un om discret și foarte credincios, pe care îl întâlnea adesea la biserica din Cotroceni:

“Era un tip singuratic și foarte credincios, ne vedeam în fiecare duminică la o biserică din Cotroceni, unde merg și eu. Din păcate, asta e viața. Nu știu exact cine din familia lui se va ocupa de funeralii, îmi spunea cândva că mai are un frate, tot în domeniul muzical”, a mai adăugat impresara.

Cum au reacționat fanii la vestea tristă a morții lui Marius Keseri

Fanii și prietenii îi mai spuneau și “Tete”. Aceștia au umplut rețelele sociale cu mesaje de adio:

„Tete, Marius Keseri, nu știu ce să-ți spun, acum, pentru că tocmai ai plecat…Măcar am apucat să îți scriu un ultim mesaj și știu că ai avut puterea stelelor și l-ai citit…Să fii înger și să le spui celor din formația ta de îngeri, din Cer, că totuși… „nu cântă pianul degeaba. Drum lin, în Lumină să fie”, a scris cineva.

Altă persoană a adăugat: „Știam că este bolnav, dar l-am tot văzut activ, eram convinsă că va trece și de această încercare. M-a lovit îngrozitor vestea asta…

Nu am cuvinte să vă spun cât de rău îmi pare, câte amintiri frumoase am de pe vremea facultății și a multor ani, când mergeam des la concerte și la evenimente private, la sala de repetiții, etc. Marius, îți promit că voi dansa, cât de curând, pentru tine, așa cum știu că îți plăcea foarte mult! Să îți fie drumul luminat și sufletul împăcat!”.

Născut pe 7 martie 1965, Marius Keseri a fost bateristul trupei Direcția 5 timp de trei decenii, contribuind decisiv la succesul formației. Prin talentul și modestia sa, a rămas un reper al muzicii românești.