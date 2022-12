Ce a descoperit Tim Burton, regizorul serialului „Wednesday”, în România: „A fost foarte inspirațional pentru mine”

Tim Burton este unul dintre cei mai renumiți și apreciați regizori din lume. Acesta este cunoscut pentru producții legendare precum „Alice in Wonderland”, „Batman”, „Corpse Bride” sau „Charlie and the Chocolate Factory”. Serialul „Wednesday” a făcut ravagii în mediul online și a fost urmărit de milioane în diferite țări și continente.

Tim Burton, despre experiențele trăite în România

Celebrul regizor a petrecut câteva săptămâni în România, pe platourile de filmare. Burton a povestit despre experiențele trăite în țara noastră.

„Am crescut uitându-mă la filme cu monștri, cu vibe-ul creat de ceea ce însemnă Transilvania, Munții Carpați și poveștile cu Dracula și, să vin să experimentez totul direct, e ceva memorabil. Pentru că, de fapt, ce am descoperit la fața locului a fost că oamenii sunt extraordinari, pe bune.

Foarte muncitori, foarte atenți la detaliile meșteșugului lor și asta a fost foarte inspirațional pentru mine (…) Bucureștiul e un oraș care are multe lucruri de oferit, am folosit locații frumoase, Casa Scriitorilor care e un loc foarte special, există acolo un amestec foarte interesant de lucruri și locuri’, a declarat Tim Burton pentru

Tim Burton, impresionat de actorii români

De asemenea, Tim Burton a rămas impresionat și de actorii români care au făcut parte din distribuția serialului. George Burcea l-a interpretat pe celebrul membru al familiei Addams, Lurch, în timp ce Victor Dorobanțu „The Thing”.

„Victor a fost distribuit ca actor, nu e doar o mâna pentru mine. El e personaj complet. Am făcut audiţii ca pentru oricare actor din poveste (…) E foarte expresiv, are o foarte bună mobilitate şi coordonare a mâinii şi a înțeles foarte bine ce înseamnă să faci actorie prin mâna ta. A fost minunat că l-am găsit exact aşa cum îmi imaginam că trebuie să fie The Thing şi că era acolo lângă noi, în România”, a mai adăugat Tim Burton, citat de