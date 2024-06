Ce a făcut Cornel Dinu când a văzut că Borcea are în bibliotecă teancuri de bani în loc de cărți

Cristi , fost conducător la Dinamo, a povestit două episoade, în care Cornel Dinu și Cornel Țălnar au văzut că ținea în bibliotecă teancuri de bani în loc de cărți.

Cristi Borcea s-a retras de mai mulți ani de la Dinamo

„Eu eram cu Țălnar toată ziua și am mai fost la câteva mese când era președinte la FC Național. În ’94 m-am dus să mă fac arbitru. Țălnar i-a zis asta lui nea Cornel. M-a văzut el cu Dinamo și a zis așa: ‘Nu are cum. Ăsta face ravagii’. Eu, fiind un băiat de bani gata, nu aveam ce să fac cu banii.

Țălnar a venit odată la mine în ’91. În loc de bibliotecă aveam bani. Când a deschis și a văzut că în bibliotecă e plin de bani, a fugit din casă. În loc de cărți era plin de bani. A fugit din casă, a crezut că am spart banca. Erau teancuri de 100 de lei”, a povestit Cristi Borcea.

Fostul conducător al lui Dinamo și-a continuat istorisirea amuzantă: ”Așa i-am făcut și lui nea Cornel în ’98. M-am mutat în Pantelimon. El a venit cu un tablou cadou. Se așază, își aprinde trabucul și zice: ‘Unde e biblioteca’? I-am arătat: ‘Uite nea Cornel, aici e biblioteca’. Nu aveam nicio carte, îți dai seama. M-a luat la înjurături.

Când am venit la Dinamo, văzându-mă așa de nebun și având și bani, m-au pus director de marketing, în ianuarie ’95. În prima ședință au zis: ‘Facem o societate, dăm, luăm taxele’. Și până la urmă am făcut. Am ajutat financiar și, ușor, ușor…”, a povestit Cristi Borcea, citat de .