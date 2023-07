Ce a făcut Dana Rogoz într-o baie publică în vacanța din Japonia: „Țin să spun că am fost foarte sceptică”

Dana Rogoz petrece o vacanță de vis în Japonia alături de familia ei, soțul, Vlad și Lia, dar și fiul cel mare al lui Radu din prima căsătorie. pe rețelele de socializare îi ține la curent pe fanii ei cu activitățile lor din vacanță.

„După toate cărțile lui Haruki Murakami citite, după toate filmele lui Hirokazu Koreeda și animațiile lui Miyazaki văzute, trebuie să mă ciupesc din când în când ca să realizez că am ajuns cu adevărat în Japonia. Îmi doresc de foarte mulți ani această călătorie, dar pandemia ne-a amânat planurile. Am intrat în hotel pe la ora 2 noaptea aseară, după un zbor foarte lung. Era pustiu. Pe ușă scria că trebuie să sunăm dacă venim în intervalul orar 25:00 – 5:00 (ora „25:00” mi s-a părut un detaliu drăguț).

Așa că am sunat, am fost ghidați către etajul 36, unde e recepția, iar când am intrat…. oh, doamne… mi-am amintit instantaneu de hotelul din filmul „Lost in Translation” al Sofiei Coppola (de altfel, unul dintre filmele mele preferate din toate timpurile, care siguranță îmi va mai apărea ca referință în minte vacanța asta). Superb, pur și simplu superb! Fiindu-ne foame după drum, Barbu și Vlad s-au dus la primul 7 Eleven și s-au întors cu o pungă de snacks-uri japoneze, dintre cele mai ciudate. Ciocolata a fost bună, totuși, și orezul fiert cu sare, în pungi de plastic mici, „de buzunar”.

Toaletele sunt într-adevăr sofisticate, așa cum citisem. Iar camerele de hotel mici (a noastră teoretic e foarte mare, dar tot mică, de fapt). Și pentru că Vlad nu a vrut să doarmă cu Barbu în cameră aseară, am dormit toți 4 într-un pat destul de îngust, înghesuiți ca niște sushi maki într-o caserolă”, a scris Dana rogoz pe Instagram, potrivit .

ei ce au mai vizitat în Tokyo, dar și cum și-a făcut curaj și a intrat dezbrăcată, pentru prima dată, în onsen-ul hotelului.

„A treia zi în Tokyo a început cu o vizită a templului Meiji, unde sunt făcute și fotografiile. Apoi ne-am plimbat pe Omotesando, acest Champs Elysees al orașului Tokyo. Fiind sâmbătă, era destul de aglomerat. Iar cum noi nu aveam în plan să facem shopping, am ieșit din mulțime și am plecat către Gotokuji, adică „templul pisicilor”, cum l-am denumit noi. (…)

Pe seară am luat cina în Shibuya (pe care voiam să o vedem și noaptea), apoi ne-am întors la hotel pentru a încerca onsen-ul. Ei bine, da! După 3 zile în care mi-am făcut curaj, am intrat – complet dezbrăcată – în onsen-ul hotelului nostru (Mitsui Garden Hotel Toyosu). Am citit de zece ori înainte care sunt regulile pentru a intra într-o astfel de baie publică cu apă termală, ca nu cumva să fac vreo greșeală.

Ei sunt atât de disciplinați, riguroși, corecți, încât nu vrei să provoci cine știe ce … dezechilibru. Țin să spun că am fost foarte sceptică. Nu am făcut niciodată nudism și nu credeam că voi reuși să mă simt vreodată relaxată în timp ce stau goală, înconjurată de alți oameni. Dar cert e că am urmat întocmai ritualul și după câteva minute de stat în apa fierbinte, ascultând muzica ambientală și simțind din când în când adierile de vânt, parcă m-am desprins de tot ce e în jur și am rămas singură cu gândurile mele.

Ca un personaj al lui Murakami, pe fundul unei fântâni. Mi-a plăcut atât de mult, încât l-am convins și pe Radu să intre, firește, în zona dedicată bărbaților. Teoretic au voie și copiii, dar atmosfera la acest onsen era atât de serenă, încât am preferat să facem cu schimbul. Adică unul dintre noi să rămână cu ei în camera de hotel, în timp ce celălalt să se bucure de această experiență unică”, a mai povestit Dana Rogoz.