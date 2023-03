Ce a făcut o tânără care a aflat că mai are doar un an de trăit: „Am vrut o zi ca-n basme”

O femeie de 34 de ani, mama a trei copii, a primit o veste devastatoare din partea medicilor: a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal și i s-a dat doar un an de trăit. Cel mai mare regret al său a fost acela că nu a avut niciodată ocazia să îmbrace o rochie de mireasă. Cu toate acestea, cea mai bună prietenă i-a oferit o șansă să-și îndeplinească visul, scrie

Visul a devenit realitate

Deși nu a existat o dragoste romantică între cele două femei, ci doar o prietenie puternică, Sian a făcut un gest impresionant pentru Kerry. Cele două s-au căsătorit în fața apropiaților, într-un eveniment organizat special pentru ca Kerry să poată purta rochia de mireasă, să danseze și să aibă parte de o nuntă fără a implica formalitățile legale și religioase.

Kerry, care este psiholog, a fost diagnosticată cu cancer în septembrie 2021, dar a primit o veste bună în august 2022, când medicii i-au spus că a învins boala. Din păcate, boala a recidivat și a fost diagnosticată cu cancer la coloană în noiembrie același an, iar medicii i-au spus că are doar 12-18 luni de trăit.

„Am fost șocată, crezusem că am învins. Mai aveam atât de multe lucruri de făcut, iar doctorii mi-au spus că mi-au mai rămas de trăit doar 12-18 luni. Nu o să-mi văd copiii căsătorindu-se și nici măcar pe mine însămi. Am vrut să am și eu parte de acea zi specială despre care am auzit atât de multe, să port rochia și să fiu mireasă. Am vrut o zi ca în basme”, a declarat Kerry.

„Nu am vrut să rateze această parte din viața ei”

Momentul în care și-a îndeplinit visul și a purtat rochia de mireasă a fost unul emoționant și de neuitat pentru Kerry, iar prietenii și familia sa au fost alături de ea în această zi specială.

De cealaltă parte, Sian, care este profesoară, a explicat cum s-a decis să „o ceară de soție” pe prietena ei bolnavă: „Nu am vrut să rateze această parte din viața ei. Ne-am cunoscut acum trei ani prin intermediul unor prieteni comuni și ne-am înțeles imediat. Kerry are un suflet bun și e distractivă. Amândouă avem copii, am mers cu ei la joacă în parc și am petrecut timp împreună

. Știu că unii oameni nu vor înțelege gestul meu, dar este cea mai bună prietenă a mea. S-a simțit ciudat, având în vedere că sunt măritată, dar prietenia e mai importantă. Soțul meu a iubit ideea și m-a susținut, chiar m-a ajutat să plănuiesc totul”. Sian a promis că va avea grijă de cele trei fiice ale lui Kerry atunci când mama lor se va stinge.