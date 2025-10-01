Andreea Bănică nu este doar una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară, ci și o persoană influentă în mediul online. Vedeta a povestit recent pe Instagram, acolo unde are o comunitate de 900 de mii de oameni, de ce experiență neplăcută a avut parte în aeroportul din Istanbul, acolo unde a avut escală.

Ce problemă a întâmpinat Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul

Andreea Bănică a plecat în Izmir, pentru o lucrare dentară. Cum nu există un zbor direct, vedeta s-a văzut nevoită să zboare până în Istanbul și de acolo să ia un alt avion către orașul turcesc unde avea treabă.

Ajunsă în aeroportul din Istanbul, Andreea Bănică nu a reușit să găsească poarta unde trebuia să se îmbarce pentru următorul zbor, așa că s-a hotărât să roage o angajată să o ajute cu indicații.

„Trebuie să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. Am coborât în Istanbul pentru că trebuie să iau cursa către Izmir și nu vedeam poarta afișată. Pe bilet nu mi-au pus poarta, normal, și încercam să deslușesc unde este poarta către Izmir. Avionul pleca la ora 13:00. Nu o găseam. Am găsit și eu o tanti, la un moment dat, la un ghișeu și o întreb: «Fiți amabilă, mă puteți ajuta că nu găsesc poarta de îmbarcare către Izmir»”, a povestit Andreea Bănică pe Instagram.

Cum a decurs discuția dintre Andreea Bănică și angajata aeroportului

Însă, conversația dintre aeroportului și Andreea Bănică nu a decurs deloc așa cum se aștepta vedeta. Femeia, revoltată, a refuzat să-i ofere sprijin artistei, spunându-i că rolul ei nu este să ajute oamenii care întâmpină probleme.

Andreei Bănică i-a venit greu să înțeleagă atitudinea angajatei și a decis să împărtășească cu fanii săi din mediul online cum a decurs conversația celor două.

„Mi-a zis: «Dar eu nu sunt aici să ajut oamenii». Am zis: «Poftim? Dar de ce sunteți aici? Dacă are cineva nevoie de ajutor, dumneavoastră nu puteți să îl ajutați. Doar am pus o întrebare». Mi-a zis: «Pleacă de aici, nu mă interesează». Băi, deci eu am rămas șocată”, a mai povestit vedeta.

În cele din urmă, un domn care a auzit discuția s-a oferit să o ajute pe vedetă să găsească poarta unde trebuia să se îmbarce pentru zborul spre Izmir.