Ce a spus Adela Popescu despre al patrulea copil? „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”

Adela Popescu a tratat cu mult amuzament subiectul celui de-al patrulea copil. În ciuda faptului că cei trei băieți ai cuplului își mai doresc un frățior sau o surioară, actrița a spus că ea și soțul ei, Radu Vâlcan, consideră că familia lor a ajuns la forma ideală.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, părinții a trei băieți – Alexandru, Andrei și Adrian, se lovesc frecvent de întrebări despre apariției unui al patrulea copil. Întrebată recent dacă își doresc să își mărească familia, Adela a răspuns amuzată pe baza acestui subiect.

„Îmi vine să râd, pentru că tocmai ce ne-am întors de la țară și am stat cu copiii în mai multe ore și a fost ceva… am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă, că o să fie ceva oribil, dar nu, nu i-a explodat nicio venă și am ajuns cu bine. Am și filmat, poate că o să postez odată un astfel de filmuleț și cred că o să mă apreciați mai mult”, a spus Adela Popescu, pentru WOWbiz, citat de .

Adela Popescu și Radu Vâlcan nu își doresc un al patrulea copil

Cu sinceritatea cu care și-a obișnuit fanii, Adela a clarificat faptul că atât ea, cât și soțul ei, nu își mai doresc un copil, considerând că lor este completă în formula de 5.

„E totul bine la noi, nu am niciun regret, nu cred că aș fi putut să fac ceva mai bine. Plus că a trecut un an fără să mai fac un copil, este o realizare. Nu mărim familia, este în regulă, suntem bine. Nu mai avem loc în mașină. Mașină mai mare decât avem nu există decât un autocar. Suntem bine așa. Copiii își mai doresc încă un copil, dar nu este după ei. Să se mulțumească acolo între ei, e foarte bine”, a mai spus Adela Popescu.