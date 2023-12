Ce avere a lăsat în urmă Tina Turner / Artista a câștigat milioane de dolari în timpul carierei

Considerată una dintre cele mai excepționale vocaliste din istorie, dispariția Tinei Turner la vârsta de 83 de ani a lăsat în urmă o bogăție remarcabilă pe care a acumulat-o de-a lungul anilor.

Pe lângă cariera ei înfloritoare în industria muzicală, ea s-a aventurat și în actorie, apărând în mai multe filme. Mai mult, ea a creat un documentar despre viața ei, prezentându-și experiențele și realizările.

Vestea decesului artistei Tina Turner a șocat pe toată lumea

Vestea dispariției Tinei Turner a venit ca un șoc pentru comunitatea globală, mai ales că era o icoană îndrăgită cunoscută în întreaga lume. Ea a onorat scena cu prezența ei din 1958, menținându-și poziția în lumina reflectoarelor timp de peste cinci decenii, obținând un succes semnificativ de-a lungul carierei. Eforturile ei i-au adus și substanțial, rezultând o avere impresionantă pe care a lăsat-o în urmă pentru moștenitorii ei.

Tina Turner, originară din Elveția, dar născută în Statele Unite, și-a transformat viața într-un spectacol datorită realizărilor sale muzicale. Hiturile ei de top i-au adus titlul de „Regina muzicii rock’n roll”. La vârsta de nouăsprezece ani, Turner și-a început cariera cu debutul „Little Ann”. Artista habar n-avea ce îi va rezerva viitorul și nici nu anticipa iubirea și admirația imensă pe care le va primi de la fani.

Tina Turner este o artistă care s-a clasat pe locul 17 în lista Rolling Stone a celor mai mari 100 de artiști din toate timpurile sau cei mai buni artiști din 2008. De-a lungul a 51 de ani, pe lângă munca pe scenă, a făcut și apariții în mai multe filme, scrie .

Ce avere a lăsat în urmă Tina Turner

Valoarea estimată a averii ei este în intervalul 250 până la 270 de milioane de dolari. De-a lungul mai multor ani, albumele ei s-au vândut în nenumărate copii. În 2009, artista s-a retras după ce a încheiat 8 turnee internaționale, în timpul cărora a oferit fanilor săi spectacole uluitoare. În plus, ea a generat în diferite filme și programe de televiziune, inclusiv The Acid Queen, Tommy, John Denver and the Ladies și Last Action Hero.

După pensionare, regina rock’n’roll-ului ar fi vândut drepturile sale muzicale companiei BMG pentru o sumă uimitoare de 50 de milioane de dolari.