Reacția reprezentanților Casei Albe, după moartea Tinei Turner: „O uriașă, uriașă pierdere”

Tina Turner, una dintre cele mai cunoscute voci ale rock-ului, , după o boală îndelungată.

Legenda muzicii rock se confrunta cu probleme de sănătate încă din 2016, când a fost diagnosticată cu cancer intestinal. Ea a fost supusă unui transplant de rinichi în 2017.

Reprezentanții Casei Albe au spus despre moartea că este o „uriașă, uriașă pierdere”.

„Tina Turner a fost un simbol care a performat pe multe scene și a avut multe momente fantastice în cariera ei”, a declarat Karine Jean-Pierre, secretarul de presă, după ce a aflat tragica veste.

