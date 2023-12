Ce crede Julia Roberts că s-a întâmplat cu personajul lui Richard Gere din „Pretty Woman”: „Cred că a murit, liniștit, în somn” (VIDEO)

„Pretty Woman” este unul dintre cele mai iubite filme din toate timpurile, povestea de dragoste romantică ce se înfiripă între cele două personaje principale, interpretate de și , smulgând multe suspune, în special din partea publicului feminin, dar nu numai.

În film, Edward Lewis, jucat de Richard Gere, un avocat de succes, are nevoie de o prezență feminină care să-i fie alături la mai multe evenimente sociale și angajează o prostituată frumoasă, pe Vivian Ward, interpretată de Roberts, pe care o întâlnește pe stradă, iar la final se îndrăgostește de ea.

La 23 de ani de la premiera „Pretty Woman”, Julia Roberts și-a imaginat unde ar fi ajuns povestea dintre Vivian și Edward în zilele noastre, scrie .

„Cred că a murit, liniștit, în somn de la un infarct, zâmbind”, a spus Roberts, despre Edward, la emisiunea CBS Mornings. Ce face Vivian? „Și cred că ea îi conduce afacerea acum”, a explicat actrița.

Despre cel de-al doilea cuplu jucat alături de Gere într-un film, Maggie și Ike în „Runaway Bride”, Roberts a spus: „Rămân împreună. El nu moare de data asta”.

Și personajelor dintr-un alt film de referință pentru cei mai romantici dintre cinefili, ”Notting Hill”, în care Julia Roberts și Hugh Grant interpretează rolurile lui Anna și William, care la finalul poveștii se căsătoresc și așteaptă un copil, actrița le prevede un viitor destul de bun: ”Ea s-a pensionat. Are șase copii și și-a menținut, absolut uimitor, silueta. El are în continuare grijă de magazinul de cărți alături de care este un mic magazin de tricotaje, al ei”.

Julia Roberts says “Leave the World Behind” is both a disaster movie and a thriller, but also “a story about this family, this husband and wife, who are kind of opposites.” also quizzes her on iconic roles — and Roberts opens up about marriage to her “favorite human.”

— CBS Mornings (@CBSMornings)