Sezonul din 2025 al emisiunii „Insula iubirii” a devenit rapid un fenomen. Imagini și declarații de-ale concurenților și ispitelor s-au viralizat pe rețelele de socializare, stârnit curiozitatea internauților și dând startul unui adevărat trend.

Cuprins:

Ce declarație de-a Jaguarului l-a făcut pe Speak să răbufnească Ce a spus Speak despre povestea ispitei

Ce declarație de-a Jaguarului l-a făcut pe Speak să răbufnească

Printre cei mai apreciați participanți din acest sezon se numără și George Ivănescu, zis și Jaguarul. Declarațiile și stilul acestuia i-au atras numeroși admiratori care așteaptă cu nerăbdare fiecare apariție a acestuia.

În podcastul „Fiertzi pe Insula”, Speak și comentează cele mai importante faze ale „Insula Iubirii”. Însă, într-una dintre edițiile recente ale podcatului, Speak pare să-și fi ieșit din sărite la auzul uneia dintre declarațiile lui Goerge Ivănescu. Artistul a spus despre ispita de la Insula Iubirii că este mincinos.

„Telefonul meu explodează. În fiecare zi. În ultima zi, înainte să vin aici, mi-am găsit o fată sub casă. M-a sunat o fată și mi-a zis: Amore, ți-am făcut o surpriză, deschide-mi ușa la casă, la curte.

Și eu am zis: Amore, și eu îți fac o surpriză. Sunt cu altă fată acum și nu pot.

Și a zis: Vai, George, numai tu. Cred că erau verișoare”, a zis Jaguarul, la testimoniale, potrivit .

Ce a spus Speak despre povestea ispitei

La auzul poveștii lui George Ivănescu, Speak nu s-a mai putut controla și a răbufnit. Artistul a spus despre ispită că minte și i-a îndemnat pe oamenii de acasă să nu-i dea crezare în ceea ce spune.

„Bă, dar ce mincinos e, bă. Eu așa cred. Băi, ești mincinos rău, bă. Ești mincinos rău, ești nebun. Doamne, ferească…Băi, oameni dragi, prieteni, nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă, frate. Nu, eu nu cred că ăsta există. Băiatul ăsta merge pe stradă și interacționează cu fete. Eu cred că e un băiat care face caterincă, ești nebun.

Nu are vreun script făcut, e…Zice ce îi trece la gură. George Boy, era verișoara. E desene animate, ești nebun la cap. Vai de capul meu”, a spus Speak.