Ce filme și seriale noi se găsesc pe Netflix în februarie 2024: Aventură, fantezie și iubire în luna îndrăgostiților

Luna februarie 2024 vine pe cu numeroase filme și seriale noi. Și pentru că un film sau un serial bun poate fi oricând un prilej de relaxare, iată ce filme și seriale noi poți urmări în februarie 2024:

Filmele lunii pe Netflix

Luna februarie, pe Netflix, se află sub semnul aventurii, al misiunilor fantastice, dar și al poveștilor de iubire ce se lasă ghidate de pasiune și de lipsa regulilor.

Printre filmele lunii se numără: Avatar: The Last Airbander, adaptarea live-action a îndrăgitului serial de animație și urmărește aventurile lui Aang, tânărul avatar, în încercarea de a stăpâni cele patru elemente, pentru a reinstaura echilibrul lumii;



Players, un film cu Gina Rodriguez și Tom Ellis, despre relațiile care pot porni dintr-un joc al atracției;

Formula 1: Drive to Survive: Sezonul 6, un nou sezon intens disputat, unde concentrația și adrenalina ating cote maxime pe circuit și în afara lui.

Pe lângă acestea, pe platformă mai pot fi urmărite și alte filme noi: One Day, cronica unei povești de dragoste ce se întinde pe decenii întregi, bazată pe bestsellerul internațional al lui David Nicholls; Code 8 Part II, unde un fost condamnat face echipă cu un baron al drogurilor pentru a proteja o adolescentă de un sergent de poliție corupt; Orion and the Dark, unde un elev obișnuit este vizitat de întruchiparea fricii lui principale, care îl poartă într-o călătorie extraordinară în jurul lumii.

Filme seriale pe Netflix

One day – serial nou One day trailer – serial nou pe Netflix în febrruarie 2024 După ce petrec noaptea absolvirii împreună, Emma și Dexter merg fiecare pe drumul său, dar viețile lor rămân întrepătrunse. Bazat pe romanul semnat de David Nicholls. Serialul poate fi urmărit începând din 8 februarie.

A Killer Paradox: După un omor accidental care duce la o altă crimă, un student obișnuit se trezește prins într-o urmărire nesfârșită de-a șoarecele și pisica cu un detectiv viclean. Din 9 februarie, pe Netflix.

Alpha Males – sezonul 2 Nimic nu se schimbă peste noapte. Oricât s-ar strădui să le iasă totul bine, cei patru amici găsesc mereu noi căi să dea greș când e vorba de serviciu, familie și sex. Din 9 februarie, pe Netflix.

Good Morning, Veronica – sezonul 3: Aflată în căutarea dreptății, Verônica formează alianțe neobișnuite și descoperă mai multe despre trecutul ei în sezonul final, care e marcat de momente sfâșietoare. Din 14 februarie, pe Netflix.

Love is Blind – sezonul 6 Timp de patru săptămâni în Charlotte, persoanele singure își sporesc efortul de a găsi iubirea cu ajutorul cabinelor, într-o aventură palpitantă de autodescoperire. Serialul poate fi văzut din 16 februarie, pe Netflix.

Din 15 februarie, pe . House of Ninjas La ani după ce au lăsat în urmă viețile de ninja, membrii unei familii disfuncționale reîncep misiuni din umbră pentru a elimina pericolele de la orizont.

Tot din 15 februarie, pe Netflix. Ready, set, love: Într-o lume care se confruntă cu scăderea dramatică a populației masculine, o femeie banală devine concurentă într-o competiție matrimonială organizată de guvern.



Un nou serial, Comedy Chaos, poate fi urmărit din 16 februarie, pe Netflix. După ce este dat afară din propria companie, un bărbat păgubos trebuie să se împartă între căsnicia lui fragilă și clubul său de comedie lipsit de succes.

The Mire – Millennium: La sfârșitul anilor 90, poliția investighează o crimă locală, un schelet găsit în pădurea Gronty și o serie de răpiri înfiorătoare. Din 28 februarie.