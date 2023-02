Ce i-a transmis Cristina Ciobănașu colegei sale, Oana Moșneagu, atunci când a aflat că are o relație cu Vlad Gherman, fostul ei iubit. „Am avut o discuție”

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au trăit o frumoasă poveste de dragoste aproape 8 ani, însă, în urmă cu doi ani, cei doi și-au anunțat despărțirea.

Fiecare dintre ei și-a refăcut viața alături de altcineva, Vlad iubindu-se în prezent cu Oana Moșneagu, colega lui de platou.

„A fost un moment în care i-am explicat că nu există altfel de discuții și probleme”

Între Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman nu există resentimente. Chiar dacă au fost împreună ani buni și au trăit o poveste de dragoste impresionantă, cei doi au reușit să păstreze o relație de prietenie după despărțire. Mai mult, Cristina atunci când a aflat că se iubește cu fostul ei iubit.

„Cu Oana a fost foarte ușor, noi am fost colege înainte să aflu că ei doi sunt împreună. Cumva, din partea ei a fost o ușoară jenă, nu voia să mă supăr eu sau ceva. Am avut o discuție în care i-am explicat foarte frumos că eu și Vlad am mers mai departe și este normal ca el să își găsească pe altcineva, la fel cum și eu mi-am găsit pe altcineva, că nu există niciun sentiment de gelozie sau habar nu am, nu știu la ce s-a gândit ea atunci. Pur și simplu i-am urat să fie relaxată și fericită. A fost un moment în care i-am explicat că nu există altfel de discuții și probleme.”, a povestit Cristina Ciobănașu, potrivit .

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au continuat să colaboreze în plan profesional

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au continuat să colaboreze și în plan profesional și să modereze împreună emisiunea pe care o aveau încă de pe vremea când formau un cuplu. Andreea Ibacka s-a alăturat echipei.

„Noi am reușit cumva să păstrăm relația de prietenie. După ce s-au dus toate evenimentele de acum 2 ani, am reușit să păstrăm relația de prietenie și de colegialitate. Evident, pentru că ne cunoaștem foarte bine, atmosfera este foarte drăguță. Glumim foarte mult, facem haz de necaz de foarte multe ori, Andreea face mișto de noi doi. Noi mai facem și foarte multe glume care, poate între niște colegi normali, nu s-ar face, căci nu se cunosc atât de bine. Andreea se uită la noi și zice:

«OK, sunteți mult prea moderni pentru mine!». Atunci se declanșează râsete, atmosfera este plăcută, toți suntem în același film. Andreea s-a prins care este energia echipei, nu suntem doar noi, este și echipa din spate. Este foarte drăguț pentru că să filmăm părțile pe care le facem împreună și ne dă o energie foarte bună pentru tot restul săptămânii.”, a mai spus Cristina Ciobănașu.