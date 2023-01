Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, schimb neașteptat de replici: „M-am simțit insultat”

Vestea despărțirii lui Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu la începutul lui februarie 2021 a surprins fanii, dar cei doi au declarat că rămân în relații bune. Ei au continuat să își petreacă timpul împreună și sunt încă colegi pe platourile de filmare.

Vlad Gherman, intimidat de Cristina Ciobănașu

Acum, Vlad Gherman este implicat într-o relație cu colega sa de platou, Oana Moșneagu, iar Cristina Ciobănașu este într-o relație cu Alexandru Mureșan. Cei doi sunt fericiți împreună și nu se sfiesc să arate acest lucru prin imagini postate pe rețelele sociale.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au arătat că încă au o relație bună în timpul emisiunii Xtra Night Show, unde au discutat despre proiectul lor comun cu Andreea Ibacka. Vlad Gherman a glumit că a fost deranjat că Cristina a anunțat pe rețelele sociale că vor merge la show impreuna, dar i-a menționat numele de familie.

„Mi-a zis Cris acum: ‘Eu nu am mai fost aici de când ne-am despărțit!’ Eu i-am zis că am fost de multe ori. Ne-am obișnuit (n.red. să lucreze cu Cristina Ciobănașu). Astăzi m-a șocat, în drum spre aici am văzut că a postat Cris că va veni cu Andreea Ibacka și Vlad Gherman și am zis că de când îmi spui pe numele de familie? M-am simțit insultat. Trebuia să-mi zică Vlad, că mă știe toată lumea așa.”, a spus Vlad Gherman la Xtra Night Show.

Reacția Cristinei Ciobănașu

Răspunsul Cristinei Ciobănașu nu s-a lăsat mult timp așteptat, actrița având un motiv foarte bun pentru care a făcut acest gest.

„Și i-am răspuns că e foarte simplu, poate mai există oameni care abia s-au alăturat comunității mele. Dacă aici e așa, vă dați seama cum e la noi în emisiune?”, a povestit Cristina Ciobănașu.