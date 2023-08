Ce joburi a avut Raluca Bădulescu în tinerețe: „Mi-a plăcut foarte mult, a fost o experiență fantastică”

Raluca Bădulescu a dezvăluit recent ce joburi a avut înainte de a deveni celebră. Aceasta a practicat mai multe meserii, scrie .

Raluca Bădulescu povestește despre joburile din tinerețe

Raluca Bădulescu a dezvăluit pentru , cu ce s-a ocupat înainte de a deveni celebră. Vedeta a practicat mai multe meserii. A fost profesoară, a lucrat la o companiei de telefonie mobilă, dar și la una de petrol.

„După ce am absolvit Facultatea de Litere, din Cadrul Universității București, am activat că profesoară de română și engleză, timp de câteva luni. După aceea, am lucrat la o companie de telefonie mobilă, ca reprezentant relații clienți, a fost o experiență foarte frumoasă”, a povestit Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu a studiat 4 ani la ASE

Vedeta a mărturisit pentru sursa citată că a studiat 4 ani la Academia de Studii Economice (ASE), dar că nu a absolvit încă facultatea. În trecut, Raluca Bărdulescu ar fi vrut să exceleze în meseria de trader, dar acum se simte cea mai împlinită pentru că se află în juriul „Bravo, ai stil!”.

„Brusc, am avut o mutare în carieră, am lucrat 8 ani de zile ca trader de produse petroliere. Am făcut 4 ani de ASE, însă nu l-am absolvit. Am vrut să excelez în meseria de trader, așa că am făcut și cursuri de trader la Londra. Mi-a plăcut foarte mult, a fost o experiență fantastică. După aceea, am avut o perioadă în care am scris foarte multă vreme în presa de monden, rubricile de bine-prost îmbrăcat, am comentat ținutele vestimentare ale vedetelor. Apoi, a venit ca o încununare, ca un vis împlinit, „Bravo, ai stil!””, a adăugat aceasta pentru sursa citată.