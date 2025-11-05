Iată ce joburi au mai avut vedetele înainte de a deveni celebri. De la vânzător de pepeni și bonă în America, până la contabil și muncitor în cimitir. Smiley, Antonia, Alex Velea, Gina Pistol, Dan Negru și Lidia Buble au avut joburi cu totul și cu totul diferite, înainte de a ajunge în lumina reflectoarelor.

În spatele succesului, se ascund povești de luptă, curaj și demnitate. Smiley, Antonia, Alex Velea, Gina Pistol, Dan Negru și au demonstrat că, indiferent de unde pornești, poți ajunge sus, dacă muncești, crezi în tine și nu uiți de unde ai plecat.

Ce joburi au mai avut vedetele? Iată cu ce s-a ocupat Smiley înainte de a deveni artist

Artistul care umple săli de concerte a povestit că și-a câștigat primii bani muncind în piață.

„Am câștigat primii bani vânzând pepeni cu un văr de-al mamei. Mă urcam pe tarabă și strigam: «Hai la pepeni, neamule!»”, a spus Smiley la ProFM, potrivit .

Chiar dacă azi este unul dintre cei mai respectați artiști din România, nu a uitat niciodată cât de greu a început.

Ce meserie a avut Gina Pistol înainte de a deveni prezentatoare TV

Soția lui Smiley, Gina Pistol, a dezvăluit în podcastul lui Horia Brenciu, „Lucruri Simple”, ce job a practicat înainte de a deveni celebră.

„Am terminat Școala de Arte și Meserii. Eu sunt de meserie optician. Atunci când eram mică mama s-a gândit să fac o meserie să fac bani. Veneai la mine cu rețeta și pe vremuri când făceam eu practică șlefuiam lentila.

Știam să tai frumos lentila, să o șlefuiesc. Știam lentile concave, convexe. Eu pe la 17 ani am început să muncesc și ca operator xerox. Câți oameni veneau să tragă la xerox la mine! Mi-au povestit unii: „Când eram eu mai mic ce mai veneam la tine!

Luam de la toți colegii care aveau nevoie de copii și veneam la tine și mă uitam la tine ce frumoasă erai și foarte respectuoasă. Și am lucrat și la un magazin cu articole sportive”, a povestit vedeta PRO TV.

Alex Velea: „Mă plimbam cu sacul de rafie în spate”. Ce meserie a avut înainte de a deveni artist

Cântărețul a recunoscut că a avut o copilărie grea în Craiova și a fost nevoit să muncească de tânăr.

„Provin dintr-o familie modestă. Am crescut la periferia Craiovei. Un an sau doi am mâncat numai crenvurști cu muștar. Și pufuleți, mulți pufuleți. Luam câte un sac de pufuleți. Vindeam haine, mă plimbam cu sacul de rafie în spate pe străzi.

Viața e plină de suișuri și de coborâșuri. A trebuit să trec prin Iad ca să cunosc Raiul. Acum sunt ce îmi doream să fiu la 13-14 ani”, a spus Velea în emisiunea „Uite cine dansează!”.

Cu ce s-a ocupat Dan Negru înainte de a intra în televiziune

Puțini știu că „Regele audiențelor” a fost contabil înainte să intre în televiziune.

„Am fost contabil la un spital din Timişoara. Terminasem Liceul Economic şi pe vremea aceea erai repartizat automat, aşa că doi ani am activat în acel spital, însă, nu regret”, a povestit Dan Negru.

Antonia, bonă în America. Câți bani câștiga pe oră

Înainte de cariera muzicală și modeling, Antonia lucra ca babysitter.

„Se băteau părinţii din cartier pe ea, ca să stea cu copiii lor. Pentru că, după ce copiii mâncau şi adormeau, ca să nu se plictisească, Antonia le strângea jucăriile, spăla vasele, făcea ordine. Normal că toţi o solicitau! Şi făcea 10 dolari pe oră!

Eu îi puneam deoparte, într-un cont. Apoi, când făcea modelling, era plătită cu 1.000-1.200 de dolari. Iar la 18 ani avea în cont 12.000 de dolari, pe care i-a folosit când s-a întors în Româniant”, a povestit mama artistei pentru revista Unica.

Jobul pe care l-a avut Lidia Buble, cu totul neașteptat. Ce făcea înainte de a deveni cântăreață

Poate cea mai surprinzătoare dezvăluire vine de la Lidia Buble.

„La Deva am lucrat cu tata în cimitir, la gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei. Am zis că încep să muncesc și să fac bănuții mei. Primul job a fost în cimitir, cu tata. Primeam un milion pe zi”, a spus artista la emisiunea „Duet cu Alexandra”.

De-a lungul timpului, Lidia a mai lucrat ca bonă, femeie de serviciu și manager vânzări-auto.