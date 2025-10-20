Lidia Buble este o prezență activă pe rețelele de socializare. Artista nu se ferește să le arate fanilor și părțile mai puțin bune din viață, cum nu se ferește să le arate nici achizițiile mai puțin reușite. Recent, Lidia Buble a stârnit amuzamentul internauților când a postat un videoclip în care despacheta o piesă de vestimentație abia cumpărată.

Ce și-a cumpărat Lidia Buble

Artiștii nu au niciodată prea multe haine. Prezenți la concerte și evenimente, mereu o să aibă nevoie de noi piese de vestimentație și accesorii căci, vorba aia, în joc este imaginea lor. Lidia Buble surprinde deseori cu aparițiile sale, purtând ținute care nu doar îi pun în valoare silueta, dar și ies în evidență.

Ca să-și completeze colecția, artista și-a cumpărat o pereche de dresuri roșii. Însă, când a ajuns acasă și i-a despachetat, și-a dat seama că nu erau deloc ceea ce se aștepta. Dresurile erau mult prea lungi pentru a artistă și, încercând să treacă peste dezamăgirea provocată de achiziție, Lidia Buble a început să facă haz de necaz.

Cu ce a comparat Lidia Buble noua sa piesă de vestimentație

Filmată de sora sa Diana, artista le-a arătat fanilor ce și-a cumpărat. Cum perechea de dresuri era mult prea lungă, artista a glumit spunând că seamănă mai degrabă cu un sau o salopetă.

„Eu ce fac cu ăștia? Deci mi-am luat o pereche de ștrampi, eu n-am văzut așa ceva… Deci cine are picioarele atât? Eu cred că ăsta e fularul. Ăsta ori e fularul, ori e salopetă… Deci cine are picioarele atât? Să-mi zică și mie… Deci eu am 1,65 pe timp de noapte și 1,66 ziua, când mă mai lungesc… Cine are picioarele până aici?

M-au prostit… Și eu am zis că rup, am zis că sigur o să am succes cu ei! Îmi țin de frig la ureche, îi trag până acolo… Așa-s normali, că se întind! Să ne înțelegem, așa sunt fără să fie întinși. Ăsta-i costum de Halloween”, a spus Lidia Buble pe .