B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Lidia Buble a stârnit amuzamentul fanilor din online. Artista a făcut o achiziție nu tocmai inspirată: „M-au prostit. Eu am zis că sigur o să am succes cu ei”

Lidia Buble a stârnit amuzamentul fanilor din online. Artista a făcut o achiziție nu tocmai inspirată: „M-au prostit. Eu am zis că sigur o să am succes cu ei”

B1.ro
20 oct. 2025, 17:10
Lidia Buble a stârnit amuzamentul fanilor din online. Artista a făcut o achiziție nu tocmai inspirată: „M-au prostit. Eu am zis că sigur o să am succes cu ei”
Sursa Foto: Instagram/ @lidiabuble
Cuprins
  1. Ce și-a cumpărat Lidia Buble
  2. Cu ce a comparat Lidia Buble noua sa piesă de vestimentație

Lidia Buble este o prezență activă pe rețelele de socializare. Artista nu se ferește să le arate fanilor și părțile mai puțin bune din viață, cum nu se ferește să le arate nici achizițiile mai puțin reușite. Recent, Lidia Buble a stârnit amuzamentul internauților când a postat un videoclip în care despacheta o piesă de vestimentație abia cumpărată.

Ce și-a cumpărat Lidia Buble

Artiștii nu au niciodată prea multe haine. Prezenți la concerte și evenimente, mereu o să aibă nevoie de noi piese de vestimentație și accesorii căci, vorba aia, în joc este imaginea lor. Lidia Buble surprinde deseori cu aparițiile sale, purtând ținute care nu doar îi pun în valoare silueta, dar și ies în evidență.

Ca să-și completeze colecția, artista și-a cumpărat o pereche de dresuri roșii. Însă, când a ajuns acasă și i-a despachetat, și-a dat seama că nu erau deloc ceea ce se aștepta. Dresurile erau mult prea lungi pentru a artistă și, încercând să treacă peste dezamăgirea provocată de achiziție, Lidia Buble a început să facă haz de necaz.

Cu ce a comparat Lidia Buble noua sa piesă de vestimentație

Filmată de sora sa Diana, artista le-a arătat fanilor ce și-a cumpărat. Cum perechea de dresuri era mult prea lungă, artista a glumit spunând că seamănă mai degrabă cu un fular sau o salopetă.

„Eu ce fac cu ăștia? Deci mi-am luat o pereche de ștrampi, eu n-am văzut așa ceva… Deci cine are picioarele atât? Eu cred că ăsta e fularul. Ăsta ori e fularul, ori e salopetă… Deci cine are picioarele atât? Să-mi zică și mie… Deci eu am 1,65 pe timp de noapte și 1,66 ziua, când mă mai lungesc… Cine are picioarele până aici?

M-au prostit… Și eu am zis că rup, am zis că sigur o să am succes cu ei! Îmi țin de frig la ureche, îi trag până acolo… Așa-s normali, că se întind! Să ne înțelegem, așa sunt fără să fie întinși. Ăsta-i costum de Halloween”, a spus Lidia Buble pe Instagram.

Tags:
Citește și...
Mihaela Bilic, dezamăgită de un supermarket din București: „Cred ca trebuie să-mi fac ciorbă și tocăniță”
Monden
Mihaela Bilic, dezamăgită de un supermarket din București: „Cred ca trebuie să-mi fac ciorbă și tocăniță”
Mirela Retegan: „Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea”. Cum a reușit să ajungă la forma dorită
Monden
Mirela Retegan: „Cel mai greu vis de atins din ultimii 25 de ani, a fost, pentru mine, să port cămăși și tricouri în pantalonii prinși cu o curea”. Cum a reușit să ajungă la forma dorită
Cum și-a iertat Mihai Mitoșeru tatăl, care-l abandonase în copilărie: „Ne-am luptat cu cancerul vreo trei ani. Îmi pare rău că am fost orgolios”
Monden
Cum și-a iertat Mihai Mitoșeru tatăl, care-l abandonase în copilărie: „Ne-am luptat cu cancerul vreo trei ani. Îmi pare rău că am fost orgolios”
Nadia Comăneci, informații prețioase despre un stil de viață sănătos: „Trebuie să faci ceva pentru tine…”
Monden
Nadia Comăneci, informații prețioase despre un stil de viață sănătos: „Trebuie să faci ceva pentru tine…”
Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)
Monden
Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)
Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe
Monden
Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe
Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba
Monden
Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba
Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
Monden
Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”
Monden
Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”
Ultima oră
17:50 - Transfăgărășanul și Transalpina intră oficial în pauză de sezon. Ce zone sunt vizate de restricții
17:49 - O învățătoare a devenit virală pe TikTok după ce le-a cerut „bani” elevilor ei pentru a putea participa la ore: „O să plătiți 20 de lei”
17:40 - Un jurnalist polonez a rămas cu volanul în mână când testa o mașină chinezească
17:31 - Reacții după decizia Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților. Ce a transmis președintele Nicușor Dan
17:13 - Pregătiri pentru iarnă în Sectorul 6. Zeci de utilaje pentru deszăpezire
16:59 - Cine sunt cei 5 judecători CCR care au respins legea care le tăia pensiile speciale
16:48 - „Dacă aș avea mai mulți bani….” – cum să transformi dorințele în realitate prin investiții inteligente
16:46 - Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Ce stat a readus subiectul în atenția liderilor europeni
16:43 - De ce a fost respinsă reforma pensiilor speciale. Cine a votat respingerea
16:39 - Jucăriile care au făcut furori pe TikTok. Internauții sunt dispuși să plătească prețul unei vacanțe pentru un pluș