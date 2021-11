Ce mașină conducea celebrul cântăreț de muzică populară Petrică Mâțu Stoian. Cântărețul ajungea la 1.000 de euro pe cântare

Celebrul cântăreț de muzică populară, Petrică Mâțu Stoian, s-a stins din viață la Spitalul Județean din Reșița, în urma unui șoc septic. După mai multe cercetări, s-a descoperit că Petrică Mâțu Stoian suferea de fibrilație arterială. După ce acesta a fost infectat cu COVID-19, acesta a dezvoltat bronho-pneumonie post-COVID, iar medicii au fost nevoiți să-l transfere la secția ATI a Spitalului Județean din Reșița.

Ce mașină conducea celebrul cântăreț?

Petrică Mâțu Stoian reușea să câștige peste 1.000 de euro pe cântare, iar acesta se afla, de cele mai multe ori, în deplasare. Acesta a declarat că e important să investească într-o mașină elegantă, de renume, deoarece majoritatea timpului îl petrece în mașină.

„Este necesară mașina pentru un artist așa ca mine, iertați-mi lipsa de modestie, dar eu îmi petrec majoritatea timpului în mașină”, spunea Petrică Mâțu Stoian, conform cancan.ro

Atunci când cântărețul nu se afla în deplasare spre vreo cântare, acesta se ocupa cu activități în agricultură, alături de o nepoată, în Mehedinți. ”Tot ce mi-am dorit cu adevărat, am primit. Am și o melodie care suna așa: «Doamne-n viață-s mulțumit, că mi-ai dat ce mi-am dorit». Eu am dobândit totul prin muncă, nimeni nu mi-a dat un pai, doar educație am primit de la părinți, în rest, nimic”, zicea Petrică Mâțu Stoian.

Acesta și-a achiziționat un Mercedes GLE, ultimul model, cu care reușea să-și facă deplasările prin țară.

Când va avea loc înmormântare?

Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață sâmbătă, iar vestea a dus doliu în lumea muzicii populare. Interpretul de muzică populară va fi înmormântat în cursul acestei săptămâni, iar familia a luat o decizie importantă în ceea ce privește ceremonia.

În vârstă de 61 de ani, Petrică Mîțu Stoian a murit în secția de ATI a Spitalului Reșița, acolo unde se afla internat în stare gravă. Deși s-a stins în cursul serii de sâmbătă seara, el va fi înmormântat abia miercuri, 10 noiembrie.